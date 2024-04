Primavera, Torino-Frosinone 4-2: i granata ritrovano la vittoria dopo un mese

Il Torino Primavera torna al successo. Al Mazzola di Orbassano i granata hanno la meglio sui ciociari

Irene Nicola Redattore 21 aprile 2024 (modifica il 21 aprile 2024 | 15:15)

Dopo un mese, il Torino Primavera ritorna alla vittoria. Serviva battere un colpo per la rincorsa playoff e i granata non sbagliano l'appuntamento con il Frosinone. Al Valentino Mazzola di Orbassano termina 4-2. Prima ora di gioco praticamente perfetta del Toro, che si ritrova sul 3-0 grazie alle reti di Dalla Vecchia e Ruszel nel primo tempo e al gol di Padula a inizio ripresa. Il demerito dei granata però si vede sugli sviluppi di corner dove due volte il Frosinone riesce ad accorciare le distanze per il momentaneo 3-1 e il definitivo 4-2. Alla fine arrivano comunque i tre punti che permettono al Toro di allungare sul Sassuolo a +3 e di portarsi momentaneamente al quinto posto in attesa di Bologna-Milan, che si giocherà il 1 maggio.

Primavera, Torino-Frosinone: le scelte — Scurto conferma il 4-2-3-1 per la sfida al Frosinone. Nel reparto arretrato due rientri rispetto alla gara con la Fiorentina: Abati torna i tra i pali, Mendes va a far coppia con Dellavalle in mezzo alla difesa al posto di Bonadiman; confermati Marchioro e Muntu sulle fasce. Con Ciammaglichella e Silva chiamati da Juric, in mediana tocca a Ruszel e Dalla Vecchia. Sulla trequarti Dell'Aquila, Perciun e Njie a innescare Padula.

Primavera, Torino-Frosinone: il primo tempo — In avvio è il Torino a gestire prevalentemente la manovra. In appena 7' i granata riescono a trovare il vantaggio con una bella azione manovrata. Scambio sulla corsia mancina tra Perciun e Muntu, che si invola e arriva a fondo campo dove crossa. In mezzo si inserisce Dalla Vecchia che di testa batte Palmisani. Il Frosinone prova a reagire subito addentrandosi nell'area granata, ma Vural libero calcia debole e centrale tra le braccia di Abati. Poi è la volta di Selvini, murato da Dellavalle. Scurto carica i suoi dalla panchina per esortarli a non esaurire la spinta. Al 20' torna a farsi vedere il Torino con un filtrante perfetto di Perciun per Padula, che però perde il tempo e viene recuperato dalla difesa ciociara. Subito dopo Padula, servito questa volta da Dell'Aquila, manca l'appuntamento con il gol facendo tremare in pieno il palo da posizione defilata. Il Frosinone continua comunque a restare in partita e alza i giri attorno alla mezzora sfiorando il vantaggio. Azione sviluppata sulla fascia sinistra, cambio di gioco con Romano libero di calciare contro Abati. Bravissimo Muntu in quest'occasione a immolarsi in scivolata, murando un gol quasi fatto. Nel finale si vede più Frosinone che Torino, ma i granata restano compatti e in contropiede al 43' rialzano la testa. Dell'Aquila fa partire la ripartenza e sceglie Ruszel per farla proseguire per vie centrali. Ruszel si lancia nel coast-to-coast con la difesa ciociara costretta a inseguire: arrivato al limite vede lo specchio e con un diagonale angolato gonfia la rete per il 2-0 granata.

Primavera, Torino-Frosinone: il secondo tempo — Frosinone subito pericoloso a inizio ripresa. Petta in mezzo all'area svetta e di testa costringe Abati a un tuffo miracoloso per evitare il 2-1. Dopo il brivido, il Toro reagisce con il piglio giusto. Njie al 51' fa partire l'azione della riscossa, si addentra in area e di tacco apre per Muntu alla sua sinistra che a sua volta crossa in mezzo dove c'è Padula libero di imbucare il tap-in. La gioia del 3-0 è però istantanea perché il Frosinone torna a farsi sotto e accorcia le distanze al 53' andando sul 3-1 con il colpo di testa di Boccia sugli sviluppi di corner. I granata tentano di scuotersi nuovamente e lo fanno affidandosi alla qualità di Dell'Aquila, che fa tremare il palo. Il Toro si ricarica e al 63' ritrova la sicurezza riuscendo a sua volta a sfruttare al meglio gli sviluppi di corner. In area si crea un parapiglia, la palla resta vagante e Padula ci si avventa per imbucare il tap-in del 4-1. A venti minuti dalla fine Scurto fa i primi due cambi: fuori Njie e Padula, dentro Longoni e Gabellini. I granata continuano ad attaccare e sfiorano anche la quinta rete con Dell'Aquila in due occasioni. Poi però si fanno sorprendere ancora sugli sviluppi di calcio d'angolo con Mezsargs che ha la meglio dopo un parapiglia in area e con un colpo da biliardo trova palo interno e rete. Si va quindi sul 4-2 a dieci minuti dalla fine. La gara però non regala più colpi di scena e così alla fine a festeggiare è il Torino, tornato alla vittoria dopo due pareggi e una sconfitta.

Primavera, Torino-Frosinone: il tabellino — TORINO-FROSINONE 4-2

Marcatori: 7' Dalla Vecchia (T), 43' Ruszel (T), 52' Padula (T), 53' Boccia (F), 63' Padula (T), 79' Mezsargs (F)

TORINO (4-2-3-1): Abati; Marchioro, Dellavalle, Mendes, Muntu; Ruszel, Dalla Vecchia; Dell'Aquila (82' Mullen), Perciun, Njie (69' Longoni); Padula (69' Gabellini). A disposizione: Brezzo, Casali, Rettore, Acar, Bonadiman, Zaia, Keita, Franzoni. Allenatore: Scurto.

FROSINONE: Palmisani, Romano R., Severino (62' Cichero), Romano A., Petta, Vural, Zaknic, Selvini (89' Aromatico), Boccia, Luna (77' Molignano), Cichella (77' Mezsargs). A disposizione: Lagonigro, Stefanelli, Milazzo, Cesari, Ioannou, Amerighi, Antoci. Allenatore: Gregucci.

Ammoniti: 54' Njie (T), 64' Cichella (F)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.