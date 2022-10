Primavera, le pagelle di Torino-Juventus 3-4: N’Guessan e Dembele, errori pesanti

Le pagelle del derby della Mole: Caccavo e Jurgens portano in avanti il Toro, ma nella ripresa c'è la rimonta bianconera

Roberto Ugliono

Il Torino si mangia le mani per un derby della Mole controllato senza problemi nel primo tempo, chiuso sul 3-1, e perso subendo una rimonta bruciante nella ripresa (QUI il commento). Di seguito le pagelle dei calciatori granata.

PASSADOR 6: Incolpevole in occasione dei gol subiti dal Torino. Anzi, più volte salva la situazione, dimostrandosi attento.

DEMBELE 5.5: Croce e delizia. Tante volte fa delle belle giocate, sulla destra fa avanti e indietro costantemente, servendo Caccavo in occasione del gol. Nel secondo tempo però cala vistosamente e commette due errori pesanti. Non intercetta il pallone del 4-3 e commette il fallo da rigore del 3-3.

DELLAVALLE 6: Gioca una buona partita per larghi tratti, anche se nel finale si innervosisce. Quando la squadra è in difficoltà e non riesce a uscire, evita rischi inutili e sbroglia la matassa.

N'GUESSAN 5.5: Il primo tempo lo macchia con un autogol evitabile, ma giganteggia su Mancini in più occasioni e fa una buona prima frazione. Nella ripresa però come Dembele va in confusione, quando la Juve alza la pressione e cala di prestazione.

ANTOLINI 6: Gioca meglio da terzino che da centrocampista, forse in questo ruolo può togliersi delle soddisfazioni. E' autore di una buona prestazione nel derby.

GINEITIS 6: Fisicamente si è ripreso e sta bene. Recupera tantissimi palloni in mezzo e dà qualità in avanti.

RUSZEL 6: Parte subito forte intercettando come sempre una gran mole di palloni sulla trequarti difensiva. Nel primo tempo alla solita perfezione in interdizione, aggiunge qualità: la palla per il 3-1 di Jurgens canta. Nella ripresa però cala anche lui. (85' CORONA sv)

WEIDMANN 5.5: Non riesce a incidere particolarmente, un passo indietro rispetto all'ultima prova con il Cesena in cui era apparso più nel vivo. (73' D'AGOSTINO 5.5: Entra in un momento difficile, si vede poco)

DELL'AQUILA 6.5: Impressiona come sempre. Ha sempre il pallone attaccato al piede e spesso fa la scelta giusta. (85' NJIE: sv)

CACCAVO 7: Voleva segnare a tutti i costi dopo non esserci riuscito nelle prime cinque di campionato, ha scelto il derby per sbloccarsi. Bravo anche a sfidare i difensori bianconeri quando deve ricevere spalle alla porta. (57' CIAMMAGLICHELLA 6: Oggi perde il confronto con Yildiz dei top 60 del Guardian. Dalla sua ha l'attenuante di essere appena rientrato dall'infortunio, per lui era la prima partita della stagione in Primavera. Si perde proprio Yildiz in occasione del 4-3 e spreca un buon contropiede nella ripresa. Non giocava da tempo e avrà tutte le occasioni per essere più determinante).

JURGENS 7.5: Segna due gol attaccante vero: il primo difendendo palla e rimanendo lucido davanti alla porta, mentre il secondo con uno splendido tiro a giro. Oltre alle reti dà grande qualità alla manovra. (73' ANSAH 5.5: Ha a disposizione un quarto d'ora abbondonante, ma si vede poco in un finale frenetico)

ALL. SCURTO 5.5: Perde il suo primo derby in granata, lui che contro la Juventus non aveva mai subito una sconfitta nei 4 precedenti passati. Nel primo tempo il suo Toro è ottimo e il 3-1 parziale è meritatissimo. Nella ripresa però i suoi ragazzi si fanno sfuggire dalle mani il risultato. Rimangono dubbi su alcune scelte, come sostituire Caccavo e non Weidmann (nel postpartita ha spiegato in realtà che l'attaccante ex Monza non stava benissimo fisicamente e da lì è nata la scelta) a inizio ripresa o l’uscita di Jurgens.