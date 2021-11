Primavera, le pagelle di Torino-Sampdoria 2-1: Baeten e Stenio impressionano

Decisivo Garbett con una bellissima conclusione, il neozelandese è apparso a suo agio come mezzala

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino vince 2-1 in rimonta contro la Sampdoria sotto agli occhi di Juric. Prestazione di ottimo livello da parte della squadra di Coppitelli che passa al 4-3-3 rispetto al consueto 4-4-2 e molti interpreti ne risentono, in modo positivo.

MILAN 6: Quasi inoperoso durante la partita. Nel finale è bravo a respingere con i pugni ciò che passa in area.

DELLA VALLE 6: Nel primo tempo copre bene, ma si vede poco in fase di spinta. Dove si fa notare come sempre è sui piazzati, di fatto Angori cerca sempre lui. Nella ripresa gioca in modo molto attento.

ANTON 5: Parte con la prima incertezza dopo una serie di partite perfette. Dopo il gol di Di Stefano, torna ai suoi livelli. Nella ripresa però rovina la sua prestazione prendendo due ammonizioni. Il secondo giallo arriva quando i granata sono con l'uomo in più.

REALI 6.5: Come nelle ultime uscite si conferma un ragazzo in grado di fornire buonissime prestazioni. Dà continuità al suo recente stato di forma.

ANGORI 6.5: Con il nuovo modulo si vede un po' meno in fase di spinta, ma rimane uno dei giocatori più importanti per questa squadra. Nel finale arma il mancino, ma Saio gli dice di no.

DIMARCO 6.5: Nonostante un gol divorato, quella di oggi contro la Samp è una delle sue migliori partite dell'ultimo periodo. C'è tutto nella sua prestazione: intensità, tecnica, determinazione. (71' MAUGERI sv: Difficile dare un voto, ma il giudizio è più che positivo. Entra con l'elmetto in testa e gioca da vero combattente)

SAVINI 6.5: Torna in quello che è il suo ruolo naturale, centrale di un centrocampo a 3 e gioca una buonissima prestazione.

GARBETT 6.5: Parte un po' in confusione, ma la mezzala è il suo ruolo e con il passare dei minuti cresce e si vede. A inizio ripresa calcia male quando riceve una buona palla in profondità. Poi si riscatta segnando la rete del 2-1 spedendo sotto l'incrocio la palla. (81' AMADORI sv)

BAETEN 7.5: Forse più che una prima punta, Thibo è un'ala. Largo a destra dopo un momento di adattamento diventa devastante. Avrebbe potuto chiudere la partita con una doppietta e l'avrebbe meritato. (80' LA MARCA 6: Entra e fa vedere di potersi giocare una maglia da titolare in futuro. Semina il panico e dà ad Angori la palla che avrebbe chiuso la partita).

AKHALAIA 6: Coppitelli gli dà fiducia, lui parte un po' in difficoltà a inizio partita, poi nella ripresa cresce e dà a Garbett la palla per il 2-1. (76' PAGANI sv)

STENIO 7.5: Uno ci prova anche a non esaltarlo, ma ogni partita fa vedere qualcosa in più. Contro la Sampdoria si accende e per provare a fermarlo la Sampdoria usa le cattive. Lui crea di continuo. La pecca è che non sfrutta pieno il grande lavoro che fa. Nella ripresa sfiora ancora una volta il gol, poi con il passare dei minuti inizia a calare. (80' CACCAVO sv: Buon impatto. Entra con voglia di combattere).

ALL. COPPITELLI 7: Il cambio modulo si rivela azzeccato. Garbett e Dimarco sembrano più incisivi, Baeten e Stenio fanno la differenza. Insomma la squadra con il 4-3-3 sembra avere uno sprint in più. La vittoria è un premio per la prestazione. Ora sognare in grande non è un miraggio: la squadra sembra sulla strada giusta. Come si diceva all'inizio: serviva tempo. Questo c'è stato e i frutti si vedono.

