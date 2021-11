Primavera, Torino-Sampdoria 2-1: successo convincente davanti a Juric

La squadra di Coppitelli gioca bene e ribalta una partita in cui merita di strappare i 3 punti: dimostrazione di maturità dei granata

PRIMO TEMPO - Nonostante il cambio di modulo, il Torino parte con un po' di difficoltà. La Samp, invece, parte bene e preme sin da subito. Così al decimo arriva il gol del vantaggio doriano. Dopo una serie di rimpalli in area, Anton respinge con leggerezza una conclusione ravvicinata e in rovesciata sulla respinta ne approfitta Di Stefano. I granata avrebbero subito la possibilità di pareggiare. Stenio si infiamma in contropiede e semina tutti, arrivato in are di rigore al posto di calciare preferisce appoggiare centralmente per Di Marco che tutto solo manda clamorosamente fuori. Il nuovo modulo comunque in alcuni frangenti sembra il miglior abito per questa squadra. Dimarco e Garbett giocano nel loro ruolo naturale, Stenio idem e Baeten sembra ispirato. Il più pericoloso è sempre Stenio. Il brasiliano in una situazione a quella in cui ha innescato Di Marco va al tiro con il puntone, ma è bravo Saio a leggere in anticipo e a mandare in corner. Al 33' il protagonista è Akhalaia, che riceve dentro l'area e va al cross, ma viene deviato dal braccio di un difensore blucerchiato. Sul dischetto va Baeten che spiazza Saio e riporta la partita in parità. Risultato giusto, visto che dopo le difficoltà iniziali, i granata hanno preso in mano la partita. Cinque minuti dopo il Toro sfiora il 2-1. Punizione lunga di Angori per Baeten che di prima manda in profondità Akhalaia, il quale calcia subito e trova la grande risposta di Saio.