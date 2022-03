Primavera, le pagelle di Torino-Sassuolo 1-0: Milan salva, Caccavo fa centro

I voti ai giocatori del Torino in seguito al successo ottenuto contro il Sassuolo nel 23^ turno di campionato

Irene Nicola

La Primavera granata non sbaglia e strappa tre punti al Sassuolo (QUI per leggere la cronaca). E' un Toro cinico quello che colpisce i neroverdi alla loro prima vera disattenzione e si esalta con Caccavo. Di seguito le pagelle ai protagonisti granata.

MILAN 6.5: Nel primo tempo non sporca i guantoni, è chiamato solo in causa nel tuffo in occasione della punizione di Ferrara. Nella ripresa però si immola e mantiene lo 0-0 in un momento fondamentale, tenendo in corsa i suoi.

DELLAVALLE 6.5: Nella primo tempo contribuisce poco all'offensiva, ma cambia musica nella ripresa. Va vicino al 2-0 a 20' dalla fine, poi ci riprova nel finale risultando meno preciso.

N'GUESSAN 6: Gli tocca Samele, che è un cliente ostico e lo costringe al giallo alla mezzora. In anticipo è raro che sbagli, ma questa volta si prende anche un paio di rischi di troppo con due falli che avrebbero potuto portare al secondo giallo. Dal secondo deriva la punizione su cui Ferrara fa quasi gol (46' REALI 6: Partita pulita, non commette errori e fa buona guardia).

ANTON 6.5: Si fa vedere subito con un intervento decisivo a fermare il primo contropiede del Sassuolo. Lotta in mezzo alla difesa e cerca di innescare Baeten nel primo tempo. Nella ripresa non si fa mai passare in anticipo. Piccola svista in un disimpegno finale, ma niente che pregiudichi una prestazione di livello.

ANGORI 6: Il primo a impegnare Vitale è lui con un tiro-cross. Poi si vede meno il suo apporto in fase offensiva, mentre aiuta più dietro.

GARBETT 6.5: Avvio tosto, con due buoni recuperi. Il primo vero tentativo granata è il suo con un destro a giro, anche il secondo è un suo tiro dalla distanza. Spende molto anche per supportare la difesa. (68' CIAMMAGLICHELLA 6: Chiamato in causa per gli ultimi 20' per aiutare un centrocampo che ha speso tantissimo. A volte soffre la fisicità del centrocampo neroverde, ma dà il suo).

SAVINI 6.5: A centrocampo è una lotta, ma il capitano non si tira indietro. Solita prova di costanza da parte del 5 granata.

BAETEN 5.5: La prima sgambata non è buona, perde il tempo e non arriva al tiro. Nel primo tempo non si accende, spesso è anticipato da Vitale e non trova varchi. Coppitelli lo sostituisce. (46' AKHALAIA 6.5: Appena entrato si fa subito vedere col mancino, entra subito in gara e diventa l'attaccante più pericoloso della rosa granata).

GINEITIS 6: Prende un giallo pesante al quarto d'ora, poi prova a farsi vedere con un paio di spunti. (PAGANI 6.5: A destra trova spazi e dinamismo e fa fioccare le occasioni. Si presenta con un destro all'incrocio dei pali. Bersagliato dalla difesa del Sassuolo, non molla).

STENIO 6: Spostato sulla destra. Arriva sempre al dribbling, i numeri li ha e la sua qualità può sparigliare le carte. Nel finale con le squadre lunghe trova lo spazio per sfondare a destra, due ottime intuizioni per Rosa che non arriva sul pallone.

CACCAVO 7: L'uomo partita è ancora lui, sempre nel finale ma questa volta togliendosi la soddisfazione di essere partito titolare e riscattandosi da un primo tempo in cui è stato servito poco. Miranda lo agevola, ma il resto della rete è tutta opera sua. Quando si avvicina all'area, non sbaglia mai. (78' ROSA SV)

ALL. COPPITELLI 6.5: Nel primo tempo si rivede il copione di un Torino che fa tanto possesso palla, rischia poco ma fatica a segnare. Una squadra che sa dominare, ma che non segna. Nella ripresa allora sceglie le mosse giuste: Akhalaia e Pagani accendono la partita. Bravo anche a dare ancora fiducia a Caccavo dopo un primo tempo difficile. La sua squadra guadagna tre punti d'autorità e torna nelle zone in classifica in cui stava fino al girone d'andata

SEGUICI SU: