Primavera, Torino-Sassuolo 1-0: Caccavo rilancia i granata verso i playoff

Luigi Caccavo firma il gol che vale i 3 punti per il Toro di Federico Coppitelli, i granata tornano così la successo

PRIMO TEMPO - Il Torino fa la partita nelle prime fasi del match, senza però trovare un varco. L'unica chance nei primi minuti è per Baeten, che però sul più bello non trova il tempo per la conclusione. Il Sassuolo inizia a prendere più campo al quarto d'ora, la lotta si intensifica a centrocampo e Gineitis viene ammonito. I granata fanno tanto possesso, ma non colpiscono, sono così i neroverdi ad andare vicini alla rete al 20' con un colpo di testa di Samele. La risposta arriva da Garbett poco dopo, con un tiro a giro dal limite finito però largo. Samele è forse l'uomo che più mette in difficoltà i granata e costringe N'Guessan a spendere il secondo giallo alla mezzora. La retroguardia di Bigica è sempre ben piazzata e copre bene sui saltatori Dellavalle e Caccavo. Il Torino allora prova a passare su punizione con il tiro a rimorchio di Garbett, che è forte ma termina nelle braccia di Vitale. Più passano i minuti, più cresce la partita si arena. Questo fino al 39' quando Ferrara, messo giù da N'Guessan al limite dall'area, fa tremare il Toro con una punizione che di pochissimo finisce fuori.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa serve un Torino decisamente più incisivo. Coppitelli prova a cambiare le carte in tavola e si gioca subito tre cambi: escono gli ammoniti N'Guessan e Gineitis per Reali e Pagani, fuori anche Baeten per Akhalaia. E' proprio Akhalaia che in una manciata di secondi va alla conclusione, mettendo i brividi al Sassuolo. E subito dopo Pagani va vicino col destro all'incrocio dei pali. Ma il Sassuolo non sta certo a guardare e al 52' risponde con il palo di Aucelli a due passi dalla linea di porta. Primo vero rischio per il Torino nella ripresa, a cui ne segue 3' dopo un altro: ci pensa Milan a salvare lo 0-0, immolandosi sul colpo di testa di Flamingo. Il pressing granata resta però intenso e porta il Sassuolo a sbagliare. Erroraccio di Miranda che regala palla in impostazione a Caccavo, solo contro Vitale per imbucare di destro per l'1-0 al 63'. Negli ultimi venti minuti il Torino deve salvaguardare il risultato e Coppitelli butta nella mischia anche Ciammaglichella. Ma i granata non rinunciano ad attaccare e vanno vicinissimi al 2-0 con il tap-in di Dellavalle. Il finale è concitato, con Caccavo che esce dolorante e viene sostituito da Rosa. Ancora Toro, che nel finale sfrutta con Stenio un contropiede sfondando a destra: Rosa però non arriva sulla palla per quello che sarebbe stato un rigore in movimento. Un errore che alla fine non pregiudica il risultato, con il Toro che cerca il 2-0 anche nel recupero andandoci ancora vicino. Il bis non arriva, ma conta poco perché i granata tornano a vincere e si rilanciano in campionato.