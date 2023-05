Primavera, le pagelle di Torino-Udinese 2-0: Savva-Corona tandem vincente

Le pagelle dei protagonisti della gara fra Torino e Udinese Primavera

Irene Nicola Redattore

Il Torino vince contro l'Udinese nella terzultima gara del campionato, superando i friulani per 2-0. Ancora decisive le reti di Savva e Corona, lo stesso duo che era andato in gol contro la Sampdoria e che questa volta vale il bottino pieno dei tre punti. Di seguito le pagelle dei granata.

PASSADOR 6: Primo tempo da spettatore non pagante, salvo un colpo di reni su un tiro insidioso di Centis. Nella ripresa si conferma attento.

DEMBELE 6.5: A destra riesce a crearsi costantemente varchi per sostenere le offensive granata. Abbina la solita prestazione generosa alla concretezza al momento del cross e timbra l'assist per il gol di Savva.

ANTON 6.5: Russo lo costringe a un duello fisico senza esclusione di colpi nel primo tempo. E' indubbiamente l'avversario più pericoloso, ma ha pochissimo spazio di manovra grazie alla marcatura stretta del difensore granata. Esce dopo un acciacco (68' MAKADJI 6: Entra in un momento di flessione dei granata, stringe i denti e fa buona guardia guidato da Dellavalle)

DELLAVALLE 6.5: Rispetto ad Anton ha un duello meno pressante, a lungo la sua è quindi ordinaria amministrazione. Nel finale però sale in cattedra quando il Torino inizia a soffrire e domina nelle palle aeree.

ANTOLINI 6: Dà il suo apporto sia nel contenere i tentativi di ripartenza bianconera, sia quando prova a lanciare Njie. Esce nel finale(78' OPOKU sv)

SAVVA 7: Trova, ancora una volta, la via del gol: è la quarta rete nelle ultime quattro partite, un bottino importante sia a livello personale che per i granata. Ma oltre alla rete c'è tanto di più. Attacca bene la profondità e ha intuizioni importanti, la sua crescita è sempre più evidente. Nella ripresa cala, ma aveva speso molto.

RUIZ 5.5: Partita ordinata, ma deve crescere negli inserimenti e nella qualità dei suggerimenti per il duo d'attacco. Esce a fine primo tempo, era già ammonito (45' RUSZEL 6.5: Entra e cerca subito la rete dalla distanza, efficace come sempre nel contenere la spinta dell'Udinese e per numero di palloni recuperati a centrocampo)

GINEITIS 7: In Primavera non lo si vedeva da novembre, torna e fa la differenza. Tante le intuizioni a sostegno delle offensive granata, oltre agli inserimenti personali. Notevole uno scambio al limite con Weidmann nel primo tempo e un lancio millimetrico che manda Njie a due passi da Di Bartolo nella ripresa.

WEIDMANN 7: La sua qualità tecnica era mancata al Torino, contro l'Udinese riesce ad abbinarla anche a tanta sostanza, ciò che gli si chiedeva dopo le due squalifiche ravvicinate. Il gol dell'1-0 parte da un suo pallone recuperato al limite dell'area, poi cerca più volte la verticalizzazione. (66' DELL'AQUILA 5.5: Non riesce a entrare in partita. Arriva più volte in area, ma resta imbrigliato nella difesa friulana)

NJIE 5.5: Spende tanto e si sacrifica quando serve, ma sottoporta è troppo impreciso. Ha tre occasioni nette a tu per tu con Di Bartolo e si fa ipnotizzare tutte e tre le volte.

CACCAVO 6: Quasi sempre raddoppiato, è costretto a una partita di sacrificio. Lotta come sempre e si abbassa spesso a sostegno dell'azione, ma ha poco spazio per la conclusione personale (66' CORONA 6.5: Segna un altro gol pesantissimo dopo quello su rigore contro la Sampdoria. La sua rete permette ai granata di vivere il finale senza l'ansia della beffa)

ALL. SCURTO 6.5: Il Torino torna alla vittoria e lo fa in modo convincente. Il primo tempo è caratterizzato da un dominio granata, nella ripresa subentra la stanchezza ma la squadra riesce a reggere l'urto. Gestisce bene le forze in campo e le rotazioni. I tre punti sono pesanti in vista della volata finale. Dopo i playoff conquistati, ora nel mirino c'è il mantenimento del secondo posto per un cammino più agevole nella corsa Scudetto.