Primavera, le pagelle di Torino-Verona 1-1: l’asse Weidmann-Ciammaglichella premia

Le pagelle dei ragazzi di Scurto dopo il match contro il Verona

Irene Nicola

Il Torino Primavera si deve accontentare dell'1-1 contro l'Hellas Verona, in una gara in cui i granata avrebbero meritato un parziale diverso, soprattutto per un primo tempo dominato. Invece, gli scaligeri passano in vantaggio su rigore e il Toro strappa un punto grazie alla rete di Ciammaglichella. Di seguito le pagelle dei granata.

PASSADOR 6: Non compie grossi interventi, sul rigore non può nulla anche se intuisce la direzione. Viene invece più chiamato in causa in impostazione rispetto al solito con i granata che sfruttano i suoi rinvii per prendere metri.

DEMBELE 6: Spinge senza sosta sulla destra, dà il suo apporto anche nel contenimento delle ripartenze del Verona. Si dimostra costante e affidabile.

DELLAVALLE 5.5: Lo penalizza la situazione da cui nasce il rigore. Bravo a recuperare su Bragantini, ma ingenuo nel contatto. Il penalty è generoso, ma la situazione ambigua poteva comunque essere evitata.

ANTON 6: Il duello con Cazzadori non è semplice, ma oltre qualche rischio non si concede grossi tentennamenti. Evitabile invece l'ammonizione nel finale per proteste dopo un fallaccio ai danni di Njie.

ANTOLINI 6.5: Il suo rientro in questo stato di forma è un'ottima notizia per il Torino. Dalle sue parti fioccano occasioni sia nel primo tempo che nella ripresa.

DELL'AQUILA 6.5: Vuole tornare al gol e si vede. Nel primo tempo ha quattro occasioni nitide, alcune vanno fuori di poco mentre altre sono salvate da un ottimo Boseggia. Nella ripresa è meno incisivo, ma resta comunque pericoloso.

RUSZEL 6.5: Concreto e costante, come ha abituato in stagione. In mediana è il solito riferimento, cresce nel finale dove non si fa prendere dal nervosismo e chiude tutti gli spazi.

WEIDMANN 7: Quando parte è difficile fermarlo, infatti è il più bersagliato dal Verona. Si esalta nel contropiede in solitaria da cui nasce il gol di Ciammaglichella, ma sono tantissime le verticalizzazioni con la sua firma.

SAVVA 5.5: Volenteroso, ma meno efficace rispetto alle ultime uscite. Fermato quando tenta lo strappo, prova a farsi vedere con un colpo di testa su cui impatta male (60' CIAMMAGLICHELLA 7: In otto minuti trova un gol che il Torino cercava da un'ora con un tiro splendido dalla distanza. Fa nuovamente la differenza)

ANSAH 5.5: Si fa vedere con un bel velo in avvio, poi non trova squilli e lo si vede meno nelle trame offensive (45' JURGENS 6: Un tiro dal limite dopo l'ingresso e un'imbucata nel finale per farsi vedere. Sa fare di più, ma è comunque vivo nelle azioni granata)

NJIE 6.5: Si mostra cresciuto nella consapevolezza e più concreto. Sfiora il gol alla mezz'ora, quando Boseggia gli toglie la soddisfazione. Nella ripresa fallisce un tap-in, ma crea anche tante occasioni. In crescita.

ALL. SCURTO 6: Per lunghi tratti si vede un Torino bello e ambizioso, che crea gioco e domina sul Verona. Lo svantaggio è una doccia fredda, allora il tecnico muove le fila dalla panchina. Ciammaglichella è l'innesto decisivo, Jurgens si propone più di Ansah. Il Torino avrebbe meritato di più, ma deve crescere nella gestione di gare che si innervosiscono.