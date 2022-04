Primavera, le pagelle di Torino-Verona 2-1: Dellavalle e Stenio, gol che pesano

Il Torino trova un importante successo contro il Verona: mattatori il centrale di difesa e l'attaccante brasiliano

Irene Nicola

Il Torino trova un successo chiave contro il Verona per continuare a puntare la zona playoff (QUI per leggere la cronaca). A Biella finisce 2-1 per i granata, bravi ad andare subito in vantaggio con Dellavalle ma poi agguantati da Colistra. La firma decisiva è quella di Stenio. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

MILAN 6: Partita sostanzialmente inoperosa per lui. Fatta eccezione per il colpo di testa dell'1-1 sono poche le volte in cui gli scaligeri si fanno trovare dalle sue parti.

N'GUESSAN 7: Parte con un buon anticipo su Yeboah, lanciato solo contro Milan. Il Verona crea poco, ma è pericoloso nei contropiedi. Lui è una garanzia in anticipo, chiude tutti i varchi.

ANTON 6.5: Partita di solidità per lui. La retroguardia è brava a non farsi trovare impreparata e a reggere l'assalto finale degli scaligeri, evitando il gol beffa che era arrivato contro il Napoli. Anton si conferma una certezza dietro.

DELLAVALLE 7: Sfodera la specialità della casa per il vantaggio immediato dei granata. Un gol pesante che indirizza la partita. Poi dice due volte no a Yeboah, involato contro Milan. Due interventi provvidenziali.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Sulla fascia destra dà sfogo alla sua velocità. A inizio ripresa sfiora il 2-1, che gli viene negato solo da un salvataggio sulla linea di Redondi. Si rifà poco dopo nelle vesti di assistman per il gol di Stenio con un ottimo spunto.

DI MARCO 5.5: Primo tempo sottotono. Sbaglia un paio di appoggi e viene chiuso dalla difesa del Verona. Incide poco ed esce subito a inizio ripresa. (45' BAETEN 6: Sbaglia dal dischetto il possibile gol del vantaggio è vero, ma il gol del 2-1 parte da lui. Nel finale tiene e lotta su tutti i palloni, facendo passare secondi preziosi. Sbaglia un gol nel finale, è forse l'unica vera pecca perché poteva forse chiudere definitivamente i conti, ma resta da sottolineare la buona prova)

SAVINI 6: Match ordinato, quando c'è da lottare a centrocampo come sempre non si tira indietro. Dirige bene i compagni anche nei minuti finali, evitando affanni.

GINEITIS 6.5: Dopo il gol contro il Napoli si guadagna una maglia da titolare che non arrivava da febbraio contro il Milan. Va al tiro dalla distanza al quarto d'ora, trova anche qualche spunto interessante. Nel complesso si inserisce bene nei ritmi del centrocampo e fa tanto lavoro sporco.

ANGORI 6.5: Sesto assist stagionale per l'esterno granata. Ancora una volta da calcio d'angolo, trova la traiettoria perfetta per l'imbucata di Dellavalle. Su punizione si rende ancora pericoloso, costringendo Kivila a un colpo di reni.

STENIO 6.5: Non partiva titolare dal match con la Sampdoria del 14 marzo. Salta l'uomo con facilità e questo lo rende un jolly per il Toro. Nel finale riesce ad essere anche cinico, trovando un gol pesante per poter puntare ancora ai playoff e riporta così i granata al successo dopo un mese esatto. (85' REALI sv)

ROSA 6: Davanti alla porta non è particolarmente pericoloso, più produttivo quando cerca di mettere in moto Stenio. (72' ANSAH sv )

ALL. ZEOLI 6.5: Il Toro torna a vincere dopo un mese e sono tre punti importanti anche per la lotta playoff. La vittoria è arrivata dopo una partita sempre controllata dai granata, che non avrebbero meritato di tornare a casa solo con un pareggio.

SEGUICI SU: