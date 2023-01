Primavera, le pagelle di Udinese-Torino 2-1: granata sottotono, non basta Ansah

Le pagelle della Primavera granata al termine della sfida con l'Udinese

Irene Nicola

Dopo cinque vittorie in campionato, la Primavera del Torino cade sul più bello quando avrebbe potuto pregustare la vetta momentanea in solitaria. L'Udinese rimonta infatti i granata, sottotono nella ripresa, e porta a casa i tre punti vincendo 2-1 (QUI il commento alla gara). Di seguito le pagelle della squadra di Scurto.

PASSADOR 6: Guantoni intonsi nel primo tempo, nella ripresa non può molto con Asante lanciato in porta. Si supera con un colpo di reni su Pejicic, ma viene superato poco dopo da Ulineia.

WADE 5: Prima presenza stagionale in Primavera, viene adattato a difensore centrale per fare coppia con Anton. Per gran parte del match non si prende grandi rischi, ma paga la deviazione decisivo per il gol del ko da parte dell'Udinese.

DELLAVALLE 6.5: Il migliore del reparto arretrato. Prova a dar linfa alle discese granata sulla destra, ma deve fare i conti anche lui con un secondo tempo complesso. Arriva a mettere una pezza anche dietro quando può.

ANTON 5: Ha poche gatte da pelare nel primo tempo; nella ripresa è decisivo, suo malgrado, in negativo. Commette l'errore in disimpegno che regala, complice anche il vento, palla ad Asante per il gol del pareggio.

OPOKU 6: Primo tempo ordinato e propositivo, nella ripresa ha qualche difficoltà nel duello con Asante, ma se la cava seppur con qualche affanno. (90' CORONA sv)

SILVA 6.5: Il brasiliano dà linfa all'offensiva granata, con inserimenti da centrocampo spesso insidiosi. Trova anche il legno nella ripresa nell'unica fiammata dei granata durante la ripresa (82' NJIE sv)

RUSZEL 6.5: Si conferma un elemento importante di questa Primavera. Fa a sportellate per 90', difficilmente va in affanno nei duelli fisici. Tra i più positivi anche in una ripresa sottotono.

RUIZ 6: In netta crescita nelle ultime uscite. Il suo meglio lo fa vedere nel primo tempo, quando dirige con personalità le operazioni a centrocampo. Nella ripresa è meno incisivo ma la sua resta una prova positiva.

DELL'AQUILA 6: Cerca la rete in due occasioni nel primo tempo con un tiro respinto da Mosca e una splendida punizione alla mezzora ancora murata. Nella ripresa cala come i compagni e non riesce più a trovar spazio per incidere.

ANSAH 6.5: Sigla la rete del vantaggio granata sfruttando l'errore di Mosca e aggiustando i conti con il portiere friulano, che poco prima gli aveva negato la rete. Segnali positivi per un un giocatore che sta ritrovando spazio (54' CACCAVO 5.5: Prova a metterci del suo, abbassandosi molto per recuperare palloni utili, ma non trova grandi spunti).

JURGENS 5.5: Non manca la volontà, ma incide meno rispetto a quanto aveva abituato e si spegne con il passare dei minuti (82' CIAMMAGLICHELLA sv)

ALL. SCURTO 5.5: L'Udinese si è rivelata una trappola in cui il Torino è incappato. La gara si è resa insidiosa, con le condizioni meteo che certamente non hanno aiutato. I friulani si sono però compattati, mentre i granata si sono disuniti. Prova a giocarsi più carte dalla panchina, ma non riesce a cambiare il corso del match.