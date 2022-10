Primavera, le pagelle di Verona-Torino 1-0: la mira degli attaccanti è imprecisa

I voti ai protagonisti della sfida dell'Antistadio Tavellin: Ansah e Jurgens non concretizzano, Dell'Aquila frenato dalla pubalgia, Gineitis protagonista sfortunato

Gianluca Sartori

Il Torino Primavera perde 1-0 a Verona la sfida valida per la settima giornata del Primavera 1 2022/2023. Ecco le pagelle ai protagonisti granata del match.

PASSADOR 6: incolpevole in occasione dell'autorete decisiva, attento nelle altre circostanze. Non è molto impegnato.

DEMBELE 5.5: qualche imprecisione di troppo per il francese che attraversa un piccolo calo dopo un ottimo avvio di campionato.

N'GUESSAN 6: non sbaglia quasi mai, lotta su tutti i palloni, prende un giallo ma è una prestazione solida dopo il passaggio a vuoto nel derby.

ANTON 6: preciso e attento, chiude i varchi ed è pronto ad aggredire in avanti per recuperare palla.

ANTOLINI 5.5: dietro è attento ma probabilmente Scurto si aspetterebbe qualcosa di più in fase offensiva da lui. (34' st DELLAVALLE ng)

GINEITIS 5.5: mette la testa un po' imprudentemente su quel cross e così la palla finisce in rete. Per il resto aveva offerto un'altra prestazione solida, ma l'episodio alla fine della fiera è decisivo.

RUSZEL 6.5: come al solito dà tutto e gioca con intelligenza confermandosi il motorino del centrocampo granata, quando cala lui cala tutta la squadra. (30' st NJIE 5.5: qualche buon tocco e poco più)

WEIDMANN 6: qualche buono strappo e alcune giocate di qualità, si sta calando nella parte e ora deve trovare continuità. (st 22' D'AGOSTINO 6: buone verticalizzazioni, giocate interessanti)

ANSAH 5.5: buoni movimenti e controlli di palla interessanti servono a poco se poi non si centra la porta come gli riusciva bene nelle prime giornate. (1' st CACCAVO 5.5: si danna ma non incide. Non è preciso nella scelta in una ottima occasione: doveva servire Weidmann a centro area invece di tirare).

CORONA 5: alla prima da titolare sembra ancora indietro nel ritmo partita e nell'intensità, ha un'occasione davanti alla porta ma non è reattivo abbastanza. (1' st DELL'AQUILA 5.5: frenato dalla pubalgia, stavolta non riesce ad incidere sulla partita, anche se qualche buona giocata non manca. Ma nel secondo tempo il Torino avrebbe dovuto e potuto evitare la sconfitta).

JURGENS 5.5: una grande doppietta nel derby, oggi resta a secco. Le occasioni le aveva avute.

ALL.SCURTO 6: la squadra ha ottimi momenti nel primo tempo e approccia la partita nel modo giusto sul piano tattico, lui poco può fare se poi gli attaccanti non segnano. Però c'è da dire che il doppio cambio all'intervallo (così come quelli successivi) non sortisce gli effetti sperati, anzi la squadra finisce per afflosciarsi.