Primavera, Verona-Torino 1-0: un’altra beffa cocente per i granata di Scurto

La cronaca del match andato in scena all'antistadio Tavellin: i granata dominano per larghi tratti ma perdono per un'autorete di Gineitis

Gianluca Sartori

Doveva essere la gara del riscatto, sicuramente non lo è stata. Il Torino Primavera, dopo la rimonta bruciante subita nel derby contro la Juventus, incassa un'altra beffa sul campo del Verona (1-0). Due partite dall'andamento simile per certi versi, perchè i granata giocano meglio, dominano per larghi tratti, hanno tantissime occasioni da rete che non vengono concretizzate. Poi i padroni di casa passano in vantaggio a un soffio dall'intervallo grazie a un'autorete di Gineitis. La beffa subita taglia le gambe ai granata che, presi dalla frenesia, nel secondo tempo non riescono a rimettere in sesto la partita. Il Verona di Bocchetti, così, può festeggiare la prima vittoria di questo campionato.

Primavera, Verona-Torino: le scelte

Scurto deve centellinare l'utilizzo di Dell'Aquila, ostacolato continuamente dalla pubalgia di cui soffre, ma non vuole fare a meno di tre giocatori offensivi. Il tridente è formato da Jurgens, autore di due reti nel derby, Ansah e Corona, che fa il suo esordio dal primo minuto. Per il resto confermata la squadra che aveva dominato per un'ora la Juventus prima di subire una bruciante rimonta, eccezion fatta per Anton che rientra al centro della difesa in luogo di Dellavalle.

Primavera, Verona-Torino: il commento

Il Torino prende in mano le operazioni fin da subito dimostrando di essere una squadra di valore. Ben presto la partita diventa a senso unico. Ci prova Weidmann, ma la palla va a fil di palo. Poi il portiere veronese Boseggia si oppone in successione a Corona e Jurgens. I granata di Scurto si trasferiscono nella metà campo avversaria, e con un pressing alto inducono spesso gli avversari in errore, ripartendo velocemente verso la porta di Boseggia. Un errore del portiere con i piedi al 31' recapita il pallone sul piede sinistro di Ansah, il quale cerca la pennellata da fuori, ma non prende lo specchio della porta. E' sempre lì il Toro ma la palla non entra, al 35' prima Ansah e poi Corona non riescono a deviare in rete un cross dell'onnipresente Gineitis. Una buona ripartenza nel finale non viene sfruttata da Jurgens e Gineitis; nel recupero prima dell'intervallo Ansah calcia ancora alto col sinistro. Nulla da fare, e puntualmente, a passare in vantaggio è il Verona. E' da poco passato il 47' quando un cross dalla sinistra viene deviato nella porta di Passador da Gineitis.

La reazione di Scurto è cambiare volto all'attacco all'intervallo: dentro Dell'Aquila e Caccavo in luogo di Corona e Ansah, sperando che la loro mira sia più precisa dei compagni sostituiti. Il pallino resta in mano al Toro che però non ha la lucidità giusta negli ultimi quindici metri. Sempre alta la pressione dei granata, che recuperano il pallone molto in avanti, ma poi non riescono a centrare il bersaglio grosso. Una ripartenza vede Weidmann toccare per Dell'Aquila, che apre bene per Caccavo, il quale però invece che crossare a centro area per il centrocampista francese calcia in porta e si fa parare il tiro. Altri due cambi per Scurto (che si fa ammonire), dentro D'Agostino e Njie per Weidmann e Ruszel, ma i granata col passare dei minuti perdono intensità e convinzione e il Verona respira di più, ispirato dall'ottimo Florio, che con qualche filtrante di buona fattura impensierisce la difesa granata. Nel finale c'è spazio per un'espulsione di un componente dello staff veronese, e all'ultima sortita offensiva su corner un gran sinistro al volo di D'Agostino termina fuori portando con sè le speranze del Torino, che rimedia la seconda sconfitta consecutiva.

Primavera, Verona-Torino: il tabellino

VERONA-TORINO

Marcatori: 45'+3 autogol Gineitis

VERONA: Boseggia, El Wafi, Calabrese, Schirone (86' Furini), Bernardi (57' Larsen), Riahi, Gomez, Cazzadori (73' Dentale), Ebenguè (46' Signorini), Bragantini, Cisse (57' Florio). A disposizione: Marchetti, Toniolo, Piantedosi, Patanè, Matyjewicz, Camara, Minnocci, Nwanege. Allenatore: Bocchetti

TORINO (4-3-1-2): Passador; Dembele, N'Guessan, Anton, Antolini (79' Dellavalle); Gineitis, Ruszel (75' Njie), Weidmann (67' D'Agostino); Jurgens; Ansah (46' Dell'Aquila), Corona (46' Caccavo). A disposizione: Brezzo, Lopez, Gaj, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Ruiz. Allenatore: Scurto

Ammoniti: 45’ Riahi (V), 52' El Wafi (V), 58’ Weidmann (T), 63’ N’Guessan (T), 67’ Calabrese (V)

Espulsi: -