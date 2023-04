Primavera, Milan-Torino 2-1: granata sottotono, rimontati e beffati nel finale

Il Torino Primavera va in vantaggio contro il Milan, ma poi si spegne e cade in extremis

Irene Nicola Redattore

Sconfitta con beffa per il Torino Primavera. La sfida col Milan parte in discesa, ma cambia rapidamente volto quando i granata, passati in vantaggio in avvio su rigore, si spengono e concedono progressivamente campo ai rossoneri. La ripresa è tutta a favore del Milan, che trova il pari. Poi, a un istante dal triplice fischio, l'ingenuità del Toro che concede a El Hilali il rigore del definitivo 2-1 che determina il ko granata.

Primavera, Milan-Torino: le scelte — Nel solito e rodato 4-4-2 di Scurto tante conferme e qualche novità rispetto all'ultimo match contro il Sassuolo. Cambia interamente la coppia di centrali in difesa davanti a Passador: Anton prende il posto di N'Guessan, Makadji sostituisce lo squalificato Dellavalle. Sulle fasce nessuna sorpresa con Dembelé e Opoku riconfermati.

Primavera, Milan-Torino: il primo tempo — Il Milan spaventa subito i granata, quando El Hilali scappa via a Dembelé in area e mette alla prova i riflessi di Passador. Poi, però, pasticciano anche i rossoneri e pagano un prezzo maggiore. Al 4' Njie si invola in area, Nava e Nsiala lo atterrano platealmente ed è rigore per il Torio. Sul dischetto va Dell'Aquila che non sbaglia e porta avanti i granata. Il Milan non sembra comunque subire il contraccolpo, gestisce la manovra e si affida sempre alla mina vagante El Hilali, su cui è provvidenziale Makadji. Al 20' è la squadra di Scurto a tornare a impensierire i padroni di casa grazie all'uno-due tra Savva e Dembelé, con il francese che si incunea in area, ma vede murato il suo cross teso. In generale il Milan pare più lucido in costruzione e incisivo in attacco, specie quando El Hilali si accende, come al 38' quando il rossonero inganna la retroguardia granata, ma spara alto da buona posizione. Nel finale il Milan va in forcing e Bozzolan sfiora il pareggio. Ma il cronometro scorre e alla fine il Torino rientra negli spogliatoi forte del vantaggio ma con due difensori su quattro ammoniti, ovvero Makadji e Opoku.

Primavera, Milan-Torino: il secondo tempo — Nella ripresa subito un cambio tra le fila granata: Caccavo al posto di Opoku. Cambia quindi la disposizione del Toro: Antolini arretra come terzino e prende il posto di Opoku, Njie scala ad esterno di centrocampo e Caccavo affianca Dell'Aquila in attacco. Il copione sembra lo stesso del primo tempo con un Torino poco arrembante e un Milan trascinato da El Hilali. Poco prima della mezz'ora entrano allora Ciammaglichella e Ansah, al posto di Silva (infortunatosi) e Dell'Aquila. I granata battono finalmente un colpo: Caccavo pesca con un lancio lungo millimetrico Ansah, che prima perde il tempo, ma poi prova a rimediare con un tiro dalla trequarti terminato di poco a lato. Al 60', però, il Milan trova il pareggio dopo un'incursione veloce: Cuenca sfida Dembelé in area, il francese interviene in scivolata ma serve a El Hilali che aveva seguito il contropiede il pallone per l'1-1. Il Milan, galvanizzato dal pari, aumenta i giri mentre il Torino traballa e assiste alla conclusione di Zeroli, fuori di un soffio. Poi, ci prova anche Cuenca, murato da un Passador ancora attento sul primo palo. I granata soffrono e non riescono più ad essere pericolosi. Al 71' Ansah rischia tantissimo in copertura per un intervento scomposto, i rossoneri chiedono l'espulsione dalla panchina, ma arriva invece il giallo: Scurto lo toglie comunque dal campo e lascia spazio a Capac, all'esordio in Primavera 1. La partita continua a farla comunque il Milan e il Torino si difende unicamente con Makadji, decisivo su un colpo di testa ravvicinato di Bozzolan. Negli ultimi minuti le maglie si aprono, per il recupero entra anche Barzago in campo. Poi la beffa nel finale: Makadji butta giù Longhi in area all'ultimo minuto di recupero, regalando un rigole solare al Milan. Sul dischetto va El Hilali che gela il Toro e regala la vittoria ai rossoneri. Finisce quindi 2-1, cade la squadra di Scurto senza riuscire a strappare nemmeno un punto dalla trasferta di Milano, che si conferma un tabù.

Primavera, Milan-Torino: il tabellino — MILAN-TORINO 2-1

Marcatori: 5' rig. Dell'Aquila (T), 60' El Hilali (M), 96' rig. El Hilali (M)

MILAN: Nava, Coubis, Bozzolan, Nsiala, El Hilali, Stalmach (46' Foglio), Zeroli, Eletu, Cuenca, Sia (82' Alesi), Casali. A disposizione: Pseftis, Bartoccioni, Simic, Traore, Capone, Andrews, Malaspina, D’Alessio, Paloschi, Longhi, Bartesaghi. Allenatore: Abate.

TORINO (4-4-2): Passador; Dembele, Anton, Makadji, Opoku (46' Caccavo); Antolini, Ruszel, Silva (54' Ciammaglichella), Savva (89' Barzago); Dell’Aquila (54' Ansah, 71' Capac), Njie. A disposizione: Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Corona, Vaiarelli, Ruiz, Marchioro, Barzago. Allenatore: Scurto.

Ammoniti: 27' Makadji (T), 45+2' Opoku (T), 71' Ansah (T), 75' Cubis (M)