Primavera, Roma-Torino 2-2: prova di qualità dei granata contro la capolista

Il commento postpartita del match del Tre Fontane tra giallorossi e granata

Roberto Ugliono

Un punto importante, su un campo difficile e contro un avversario candidato alla vittoria del campionato. La Primavera del Torino esce dal Tre Fontane di Roma addirittura con qualche rammarico, perché forse i granata avrebbero anche meritato la vittoria contro la squadra di Alberto De Rossi. Un punto che darà comunque qualche certezza in più a un gruppo che dal 4-0 dell'andata a oggi ha fatto passi avanti da gigante.

LE SCELTE - Coppitelli può mettere dal primo minuto quella che è la formazione tipo. Quindi Milan tra i pali. In difesa confermato Pagani sulla destra e Angori sulla sinistra, mentre in mezzo la coppa N'Guessan-Reali. A centrocampo Savini in mezzo al terzetto completato da Di Marco e Garbett. In avanti il tridente è quello titolarissimo: Baeten e Stenio sulle fase, prima punta Akhalaia.

PRIMO TEMPO - A partire meglio è il Torino, che dopo appena 6 minuti va vicino al gol con Baeten, ma il suo mancino viene deviato in corner. La Roma fatica a trovare spunti e a rendersi pericolosa, merito anche di una fase difensiva granata molto organizzata. A livello di gioco è l'equilibrio che regna sovrano, perché sia i ragazzi di Coppitelli sia quelli di De Rossi provano a pungere con le proprie caratteristiche. Più pericolosi però i granata. Al 25' arriva infatti il gol del Torino. Baeten è bravo a fiondarsi su un pallone lungo e ad anticipare la difesa romanista, poi - a tu per tu con Mastrantonio - scarica con forza sotto l'incrocio del primo palo. Passano nove minuti e i granata sfiorano il bis. Cross tagliato dalla corsia mancina di Angori, sul secondo palo spunta Akhalaia in spaccata, ma per un soffio non riesce a mettere in rete. La prima vera risposta dei giallorossi arriva nel finale della prima frazione. Dopo una bella combinazione al limite dell'area, Missori riceve sulla destra e mette in mezzo, ma nessun giocatore della Roma riesce a toccare per ribadire in rete. È il sintomo di una Roma ormai svegliata dal suo torpore. Al 39' arriva quindi il pari. Angori si perde Missori, che riceve a due passi da Mastrantonio e può colpire così i granata. La risposta del Torino è immediata. Al 42' Akhalaia è bravo a controllare e a evitare Ndiaye in area di rigore, poi il centrale giallorosso lo stende ed è rigore Torino. Sul dischetto va Baeten, che si conferma freddissimo dal dischetto e trova la sua doppietta personale.

SECONDO TEMPO - Nell'intervallo De Rossi inserisce Voelkering e la musica cambia subito. Proprio l'attaccante giallorosso riesce a servire immediatamente Volpato, che con il mancino supera Milan e riporta subito in parità il risultato. Neanche un giro di orologio e il neo entrato sfiora il gol del sorpasso, ma il suo mancino non trova per poco lo specchio dei pali. Dopo l'ottimo inizio dei giallorossi, il Torino si risistema e la gara torna man mano sull'equilibrio assoluto con entrambe le squadre che si rispondono colpo su colpo. I giallorossi con Voelkering sono più pericolosi e Coppitelli decide di cambiare l'assetto in campo dei suoi passando al 3-5-2. Decisione giusta, perché i granata riescono a arginare meglio la Roma e a ripartire pericolosamente. Poco dopo al 70' il Toro sfiora il 3-2. Bella palla in profondità per Akhalaia, che però non riesce a trovare lo specchio dei pali. Nel finale di partita ancora un'occasione per i granata. La Roma pasticcia in fase di disimpegno sulla pressione dei ragazzi di Coppitelli, ma alla fine i giallorossi riescono a salvarsi. È l'ultimo atto di una gara in cui il Toro forse avrebbe meritato di più, ma ha dato un segnale forte a sé e alle altre del campionato: i granata sono vivi e vogliono essere protagonisti.

IL TABELLINO

ROMA-TORINO

Marcatori: 25' Baeten (T); 39' Missori (R), 43' Baeten (T), 46' Volpato (R)

ROMA: Mastrantonio, Missori, Vicario, Morichelli (83' Koffi), Tripi, Volpato (70' Tahirovic), Ndiaye (77' Pagano), Faticanti, Cassano (70' Satriano), Rocchetti, Padula (46' Voelkering). Allenatore: De Rossi. A disposizione: Berti, Baldi, Voelkering, Tahirovic, Satriano, Di Bartolo, Zajsek, Louakima, Pagano, Vetkal, Falasca, Koffi

TORINO (4-3-3): Milan; Pagani, N’Guessan, Reali, Angori; Di Marco (80' Ciammaglichella), Savini, Garbett (58' Anton); Baeten (86' Rosa), Akhalaia (80' Caccavo), Stenio (58' Gineitis). Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Vismara, Anton, Ciammaglichella, Polenghi, Wade, Dellavalle, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gineitis.

Ammoniti: 26' Garbett (T), 60' Savini (T), 67' Faticanti (R), 75' Morichelli (R)

SEGUICI SU: