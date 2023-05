Primavera, Scurto dopo la Fiorentina: “Prova di carattere e vittoria meritata”

Le parole del tecnico granata Giuseppe Scurtodopo il big match di Firenze tra il suo Torino Primavera e la Fiorentina. “È stata una bellissima vittoria frutto di una grande prestazione - ha dichiarato il tecnico al sito ufficiale del Torino F.C. -. Nel primo tempo abbiamo gestito bene la fase di possesso e siamo stati molto aggressivi in quella difensiva. La seconda frazione è stata più complessa. Reagire in questo modo ai due rigori subiti non è scontato: l’inerzia della gara si poteva spostare dalla parte della Fiorentina, ma i ragazzi sono stati particolarmente bravi. Prova di carattere e vittoria meritata”.