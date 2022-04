Primavera, Stenio torna al gol: deve convincere il Toro a riscattarlo

Il brasiliano non segnava dalla doppietta contro la Juventus, ora deve essere determinante nel finale di stagione per guadagnarsi anche il riscatto dal Cruzeiro

Roberto Ugliono

Un gol dopo poco più di due mesi di astinenza. Stenio Zanetti ha deciso la sfida contro la Primavera del Verona grazie a un tocco di esterno punta che significa tantissimo per il Torino e per lui stesso. Per i granata questi tre punti sono sinonimo di un finale di stagione in cui i ragazzi di Coppitelli possono provare a rincorrere la zona playoff. Ora il Torino è a quota 40 punti e nel rush finale avrà tanti scontri diretti, nei quali dovrà provare a rubare quei punti che potrebbero valere la poule scudetto.

STENIO - Il gol vale tanto anche per Stenio. Il brasiliano non segnava dalla doppietta nel derby contro la Juventus, ovvero dal 29 gennaio. Da quel momento solo 3 assist e tanti bei dribbling. Non è fumoso Zanetti, ma a volte lo può sembrare. Bravissimo nell'uno contro uno, in velocità e nel creare superiorità numerica, al brasiliano manca solo il gol. Quello contro il Verona è un modo per sbloccarsi e a sorridere è tutto il Toro che ha bisogno delle sue reti per sognare in grande. Lui però su questo deve crescere. Tante volte riesce a liberarsi al tiro, ma poi si incaponisce in altri dribbling o aspetta troppo per la conclusione, altre sceglie il momento sbagliato per calciare.

RISCATTO - Questo finale di stagione sarà fondamentale per lui. Stenio è in prestito con diritto di riscatto dal Cruzeiro, un riscatto molto salato visto che si tratta di circa due milioni di euro e ora deve dimostrare di valerli. Dal punto di vista tecnico nessun dubbio. Zanetti ha dimostrato di essere veramente dotato e soprattutto di avere una capacità di saltare l'uomo sia da fermo che in velocità, caratteristica da non sottovalutare. I dubbi però possono nascere sul rendimento in area di rigore. Pochi gol e non così tanti assist. Per convincere il Toro dovrà saper lavorare duramente e dimostrare a tutta la società di essere affamato. I numeri nel campionato Primavera non sempre sono sinonimo del potenziale di un giocatore, per questo non c'è da fossilizzarsi su quello. L'importante è che il ragazzo cresca. Se saprà dimostrarsi più determinante in fase di finalizzazione potrebbe guadagnarsi un biglietto di sola andata per l'Italia e potrebbe regalare al Torino i playoff.