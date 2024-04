Primavera Tim Cup, ultime dai campi di Fiorentina-Toro: le parole di Ciammaglichella

Ore 20.20 Le parole di Ciammaglichella a Sportitalia: "Non sarà una gara facile. La Fiorentina è una grande squadra. Come siamo arrivati noi, sono arrivati loro. E' anno che mi farà crescere. Sarà l'occasione per dare il massimo. Stiamo costruendo qualcosa di grande con la dirigenza. Il Toro merita di stare su, come è stato nel passato. Oggi è la dimostrazione di un percorso fatto da due anni. Scurto ci ha detto di stare tranquilli e di giocare sereni, di dare il massimo come abbiamo sempre fatto e noi speriamo di soddisfare le sue richieste".