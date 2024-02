Primavera Tim Cup, Scurto post Torino-Lazio 2-3 d.t.s.: “Grande gioia per tutti”

Le dichiarazioni del tecnico granata al termine della sfida contro la Lazio

Redazione Toro News 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 17:50)

Al termine della sfida tra Lazio e Torino, semifinale di ritorno di Primavera Tim Cup, il tecnico granata Giuseppe Scurto ha commentato la partita esprimendo le sue sensazioni ai microfoni di Toro News (QUI il commento e QUI le pagelle). Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Torino torna in finale di Coppa Italia dopo cinque anni. Quali sono le emozioni a caldo per il traguardo raggiunto dopo una semifinale di ritorno sudatissima? "E' una grande gioia per tutti, soprattutto per i ragazzi, hanno meritato la finale. Abbiamo affrontato Inter ai quarti e Lazio in semifinale che sono squadre forti, sapevamo che nonostante il doppio vantaggio sarebbe stato difficile perché la Lazio è forte, ha fisicità e qualità. Siamo arrivati a questa partita male probabilmente per una serie di assenze, nonostante ciò i ragazzi hanno dimostrato di avere grande cuore, rischiavamo di abbatterci e invece siamo poi andati in crescendo e abbiamo cercato il gol a tuti i costi ai supplementari, soprattutto nel secondo tempo. Alla fine abbiamo meritato"

Come giudica la prestazione della squadra? "La partita l'abbiamo fatta bene nei 90'. Abbiamo preso gol subito, ma abbiamo reagito bene e abbiamo giocato come se nulla fosse ottenendo anche il gol del pareggio e tenendo bene palla. Non abbiamo rischiato tanto, ma sapevamo che per stare più sereni dovevamo fare il secondo gol, il problema è stato non chiudere la partita, abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio. Chiaramente poi basta una palla buttata in area e loro fanno gol essendo anche mediamente più fisici di noi, la nostra bravura è stata non disunirci dopo il terzo gol e stare in partita. Negli ultimi minuti abbiamo tenuto botta, rischiando di prendere anche il quarto. Ai supplementari ci siamo resettati, abbiamo cambiato modulo e cercato il gol per evitare i rigori e così è stato"

Desole ha esordito in Primavera in una gara decisiva. Come lo ha visto? "Ha fatto un ottima partita, è un 2006 che spesso si era allenato con noi ma non aveva mai giocato, ha molta personalità, ha fatto molti interventi decisi e fatti bene ed è stato forte anche con la palla, aiutando anche molto i compagni. Mendes era squalificato Balcot non ha recuperato da un fastidio, quindi siamo arrivati con tante assenze e con ragazzi all'esordio. Sapevamo che non sarebbe stato semplice"

Magui, arrivato a gennaio come rinforzo per l'Under 18, ha regalato la finale. Quanto potrà essere utile da qui alla fine? "E' un ragazzo arrivato a gennaio che abbiamo richiamato dal torneo di Viareggio per le necessità che avevamo, si deve ancora ambientare, ma ha caratteristiche che ci possono tornare utili soprattutto in quel ruolo dove dietro Njie non c'è alternativa"

