Primavera Tim Cup, Scurto post Toro-Inter 1-0: “C’è stato un percorso importante”

Le parole del mister dopo la vittoria dei torelli contro i nerazzurri

Irene Nicola Redattore

Al termine dei quarti di finale di Primavera Tim Cup, vinti dal Torino Primavera contro l'Inter, (QUI IL COMMENTO), mister Scurto ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il prossimo avversario dei granata sarà la Lazio, che, nel lunch match, ha sconfitto il Napoli. Di seguito le parole del tecnico.

Grande soddisfazione. Quanto siete contenti? "Per tutti è una grande gioia arrivare in semifinale di una competizione importante. Sapevamo di affrontare una squadra forte, molto difficile da affrontare. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita di grande livello contro un avversario di valore".

Cos'è cambiato da quel 4-0 subito in campionato contro i nerazzurri?"Sono stati tre mesi di lavoro importante con i ragazzi. C'è stato un percorso importante della squadra. L'Inter in campionato sta facendo tanti gol, soprattutto in casa, anche contro la Lazio, che aveva la miglior difesa del campionato, ha fatto sei gol nell'ultima partita. In quella partita avevamo fatto anche un bel primo tempo, facendo delle ingenuità. Quella di oggi è stata una partita importante: ci permette di arrivare in semifinale, che era un obiettivo.

Anche il Toro in casa va benissimo. Quanto questo vi ha aiutato? "In casa stiamo facendo delle buone prestazioni. Dobbiamo migliorare fuori casa. Abbiamo fatto delle discrete prestazioni anche fuori casa, pur facendo delle buone prestazioni dobbiamo cercare di fare risultato anche in trasferta. Dobbiamo stare attenti alle prestazioni, cercare di migliorare individualmente e come squadra".

Mancava una semifinale da 5 anni. Avete fatto un passo in avanti a livello di maturità. Cosa ti aspetti ora? "Dobbiamo continuare a lavorare per cercare di migliorare. Dall'inizio della stagione siamo migliorati difensivamente. Ci stiamo comportando meglio dall'inizio della stagione. Dobbiamo migliorare le cose dove manchiamo. Non siamo stati lucidi nel chiudere la partita. Ci prendiamo questa qualificazione, consapevoli che c'è ancora tanto da fare".

In semifinale ci sarà la Lazio. Che tipo di gara ti aspetti? "Mi aspetto una gara come questa. Affrontiamo una squadra di valore, in campionato sta facendo molto bene. Da loro abbiamo fatto una buona prestazione. Mi aspetto una partita tirata come quella di oggi".

