Primavera Tim Cup, Torino-Inter 1-0: i granata volano in semifinale

Il Toro stacca il pass per la semifinale di Primavera Tim Cup: Ciammaglichella decisivo per l'1-0

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera vola in semifinale di Primavera Tim Cup (QUI LE PAGELLE). Il quarto di finale con l'Inter è una partita ad alta intensità, i granata aggrediscono nel primo tempo ma faticano a trovare un varco data la compattezza dei nerazzurri. La gara cambia al 44' quando Ciammaglichella trova il vantaggio. Nella ripresa i granata si difendono con le unghie e con i denti, senza dar modo all'Inter di recuperare. Dopo cinque anni il Toro torna a giocarsi una semifinale di Coppa Italia Primavera: troverà come avversario la Lazio.

Primavera Tim Cup, Torino-Inter: le scelte — Per i quarti di Coppa Italia, Scurto conferma il 4-3-3 con un'unica novità rispetto al derby: parte titolare come mezzala destra Dalla Vecchia, Silva in panchina; completano il reparto Ciammaglichella a sinistra e Ruszel centrale. In difesa nessun cambio: Abati tra i pali, fasce con Bianay Balcot e Muntu (Antolini ancora indisponibile dopo l'infortunio con l'Empoli), centrali Mendes e Dellavalle. In attacco confermato l'intero tridente: Gabellini punta, esterni Savva e Njie.

Primavera Tim Cup, Torino-Inter: il primo tempo — Il Toro parte subito all'attacco mettendo alla prova i riflessi di Raimondi sulla conclusione dal limite di Gabellini, murata. Granata propositivi nelle incursioni, molte delle quali propiziate da Ciammaglichella, l'Inter cerca di sfruttare a proprio vantaggio invece il possesso palla. I nerazzurri sono ben messi in campo ed è difficile trovare un varco per un Toro che resta volenteroso. L'Inter si rende insidioso per la prima volta al 20', quando Njie perde palla sulla trequarti dando vita alla ripartenza nerazzurra: Ruszel può mettere una toppa solo parzialmente, Kamate dal limite sbatte contro il muro di Abati. Subito dopo ancora un brivido per i granata, che fin qui non avevano subito quasi nulla: Abati è strepitoso sulla conclusione di Spinaccè, togliendola dall'incrocio dei pali. La risposta del Toro arriva immediatamente. Al 26' Ciammaglichella parte e si fa tutto il campo, quando viene raddoppiato riesce comunque a servire Gabellini dal limite, che però calcia di poco fuori a fil di palo. Con i due squilli si alzano i ritmi della partita da una parte e dall'altra. Il primo tempo sembra però destinato a non sbloccarsi, fino a quando al 44' Ciammaglichella cambia le carte in tavola. Il canterano granata riceve sulla trequarti un lancio lungo, sfrutta a suo favore un rimbalzo e poi di destro supera Raimondi per l'1-0 insaccando sotto la traversa.

Primavera Tim Cup, Torino-Inter: il secondo tempo — Alla ripresa l'Inter parte cercando subito il pari e sfiorandolo con il diagonale di Quieto a fil di palo che Spinaccè non riesce a ribadire in porta. Il Toro non si fa spaventare e si lancia in avanti con Savva che apre per Ciammaglichella, la conclusione è però centrale e di facile presa per Raimondi. Al 59' i granata hanno la possibilità di portarsi in vantaggio: Gabellini tenta ancora la conclusione dal limite, murata dalla retroguardia, Ciammaglichella si avventa sul pallone ma non riesce a insaccare. Alla mezzora gli spazi si aprono e la partita sale d'intensità. Al 68' Scurto si gioca i primi due cambi del match: fuori Gabellini e Ciammaglichella, dentro Franzoni e Silva. L'Inter si rifà vedere con una conclusione potente di Cocchi, che finisce alta sopra la traversa, il Toro si compatta e quando può sale in contropiede sfruttando le palle che Silva riesce a fornire al reparto offensivo. Manca però lo spunto decisivo per chiudere i conti e con un'Inter costretta dal tempo a essere più arrembante c'è da soffrire nel finale. Kamate spreca all'80' un aggancio al volo a due passi da Abati, Muntu spazza; poco dopo Akinsanmiro d'esterno non trova lo specchio. Al 90' dentro tra i granata anche Longoni al posto di Savva. I cinque minuti di recupero sono intensi, l'Inter parte all'assalto e il Toro si difende con i denti. È sufficiente per salvare l'1-0, la Primavera granata stacca il pass per la semifinale.

Primavera Tim Cup, Torino-Inter: il tabellino — TORINO-INTER

Marcatori: 44' Ciammaglichella (T)

TORINO (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Dellavalle, Mendes, Muntu; Dalla Vecchia, Ruszel, Ciammaglichella (68' Silva); Savva (90' Longoni), Gabellini (68' Franzoni), Njie. A disposizione: Bellocci, Rettore, Acar, Dell’Aquila, Perciun, Longoni, Bonadiman, Keita, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

INTER: Raimondi, Bovo (86' Vedovati), Kamate, Quieto (60' Sarr), Motta (70' Cocchi), Berenbruch, Stante (60' Stankovic), Matjaz, Spinacce, Aidoo (70' Nezirevic), Akinsanmiro. A disposizione: Calligaris, Stabile, Ricordi, Mazzola, Diallo, Alexiou. Allenatore: Chivu.

Ammoniti: 3' Aidoo (I), 51' Mendes (T)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.