Primavera Tim Cup, le pagelle di Torino-Inter 1-0: Ciammaglichella mattatore

Le pagelle del Torino nella sfida di Primavera Tim Cup contro l'Inter

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera torna dopo cinque anni in semifinale di Primavera Tim Cup. (QUI IL COMMENTO ALLA VITTORIA) I granata vincono di misura il quarto contro l'Inter per 1-0 (QUI PER SAPERE L'AVVERSARIO DEI GRANATA). La rete di Ciammaglichella al 44' indirizza la gara, poi il Toro è bravo a non farsi cogliere impreparato di fronte ai tentativi di rimonta nerazzurra. Di seguito le pagelle dei granata.

ABATI 6.5: Per i primi venti minuti è inoperoso, poi entra in partita con una risposta strepitosa sulla conclusione all'incrocio di Spinaccè. Si prende poco dopo un grosso rischio, l'Inter non ne approfitta. Da quel momento torna in controllo, sicuro in uscita nel finale.

BIANAYBALCOT 6: Prestazione generosa a livello difensivo, è ordinato e fa da supporto alla coppia di centrali quando serve. Prova ordinata.

DELLAVALLE 7: In anticipo non commette neanche una sbavatura. Il tridente nerazzurro ha le possibilità per far male, ma il capitano granata non concede nulla. Altra prova di carattere, l'ennesima di questa stagione.

MENDES 6.5: La sua crescita nelle ultime uscite è evidente. Imposta con sicurezza, lavorando in sincronia con Dellavalle. Nella ripresa deve convivere con un giallo che non lo condiziona, nemmeno nei minuti finali di sofferenza.

MUNTU 6.5: Il duello con un attaccante fisico come Kamate è impegnativo, ma non si tira mai indietro nel duello e lo limita efficacemente d'astuzia. Significativo anche l'apporto alle discese sulla sinistra a lanciare Ciammaglichella e Njie.

DALLA VECCHIA 6: Sempre più a suo agio nei meccanismi del centrocampo granata. Quando ne ha modo si rende propositivo per far salire il baricentro dei suoi. Anche lui in crescita.

RUSZEL 7: Si presenta con due chiusure da applausi su Akinsanmiro. Sono solo le prime due in una partita in cui recupera l'ennesima infinità di palloni. Imprescindibile nei meccanismi del centrocampo.

CIAMMAGLICHELLA 7: Che sia ispirato lo si vede da subito, è l'ideatore di gran parte delle incursioni del Toro nel primo tempo. Viene spesso raddoppiato ma continua a essere nel vivo e trova un vantaggio pesantissimo per i granata. Ha anche la possibilità di raddoppiare, che non riesce però a sfruttare alla mezzora (68' SILVA 6.5: Entra quando c'è da soffrire e non si tira indietro. Quando il Toro alza la testa nel finale spesso è per sua iniziativa)

SAVVA 6: Tenta la sua prima conclusione al quarto d'ora, ma calcia alto. Poi si fa vedere e partecipa alle offensive, ma non riesce ad accendersi con continuità nelle iniziative personali. Spende comunque tanto a sostegno del reparto offensivo (90' LONGONI sv)

GABELLINI 6: La prima occasione granata porta la sua firma, poi al 26' spreca da buona posizione il coast-to-coast di Ciammaglichella. Con il passare dei minuti ha meno chances per mettersi in luce, ma lavora bene spalle alla porta. (68' FRANZONI 6: Entra quando i granata iniziano a fare i conti con l'assalto nerazzurro, si mette a disposizione con generosità)

NJIE 6: Fa ammonire subito Aidoo, è autore del primo spunto da cui nasce la conclusione di Gabellini. In generale si vede la sua voglia di incidere per corsa e continue imbucate, anche se sottoporta paga qualche imprecisione di troppo.

ALL. SCURTO 7: Il quarto di finale con l'Inter è un'altra prova di maturità del suo gruppo e regala ai suoi la possibilità di accedere in semifinale dopo cinque anni di digiuno. L'Inter è un avversario di livello e lo ha dimostrato anche in questa sfida, ma il Toro ha saputo domarlo insaccando a metà gara e controllando i tentativi di rimonta nella seconda metà. La semifinale è un traguardo importante, che il gruppo ha meritato.

