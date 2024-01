Primavera Tim Cup, il tabellone: Torino in semifinale con la Lazio

I granata escono vincitori dalla sfida con l'Inter (QUI IL COMMENTO), valevole per i quarti di finale di Tim Cup, grazie alla rete di Ciammaglichella (QUI LE PAGELLE). Prova di lotta e sacrificio quella dei granata, che, in semifinale, dovranno affrontare la Lazio che ha sconfitto il Napoli nel lunch match delle 12 di Formello per 2-1. L'altra semifinale è Fiorentina, vincente nella sfida contro il Milan per 4-2, contro la vincente di Roma-Sassuolo (in programma domani, giovedì 11 gennaio alle ore 14). Le semifinali si giocheranno in gare d'andata e ritorno: il primo atto si terrà mercoledì 31 gennaio, il secondo mercoledì 21 febbraio.