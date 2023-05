Primavera, Torino al rush finale: sfida al Bologna per difendere il secondo posto

Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro l'Udinese, il Torino Primavera torna subito in campo. I granata affronteranno domani - domenica 21 maggio alle ore 13 - la trasferta di Casteldebole per sfidare il Bologna, fresco di salvezza matematica in Primavera 1. L'obiettivo della squadra di Scurto è continuare a difendere il secondo posto.

Il campionato deve ancora rilasciare molti dei suoi verdetti. Settimana scorsa il Lecce si è ripreso e ha impedito al Torino di portarsi a ridosso dalla vetta, mantenendo inalterato il gap di 4 punti. Nel frattempo la lotta per il secondo posto continua a due giornate dal termine. Il Sassuolo ha perso contro la Juventus e ha contemporaneamente perso terreno dalla seconda piazza, mentre la Fiorentina ha tenuto il passo del Torino ed è rimasta a -2. Restare tra le prime due costituisce un vantaggio importante in ottica playoff, poiché consentirebbe alla squadra di Scurto di iniziare il percorso ai playoff direttamente dalle semifinali. I granata quindi devono far bene, per respingere gli assalti delle inseguitrici. L'avversario che il Torino terrà maggiormente d'occhio sarà la Viola, impegnata sul campo di Bogliasco contro l'ostica Sampdoria.

Primavera, Torino contro il Bologna dopo la beffa dell'andata

Nel frattempo il Torino penserà al Bologna, una squadra galvanizzata dalla salvezza matematica ottenuta sul campo dell'Atalanta. I felsinei sono in un buon momento di forma. Dopo sei partite consecutive senza vittoria infatti, i rossoblù - decimi in classifica - hanno trovato nelle ultime due uscite due vittorie pesantissime, valse la permanenza in Primavera 1. Il Bologna è una squadra che ha già saputo mettere in difficoltà al Torino nella gara d'andata. L'1-1 di Vercelli era stato una beffa per il Torino, che era stato rimontato al 95' con un rigore concesso per fallo di mano di Anton. I granata vanno quindi in cerca di rivalsa, ma soprattutto vogliono il secondo posto e in quest'ottica superare il Bologna è prioritario.