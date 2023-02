Primavera, Torino-Atalanta 1-0: i granata lottano e vincono ancora

L'Atalanta dà filo da torcere al Torino Primavera, ma i granata strappano tre punti e vanno in testa al campionato

Redazione Toro News

Il Torino Primavera fatica ma lotta senza sosta e alla fine conquista la seconda vittoria consecutiva, battendo 1-0 l'Atalanta in una gara in bilico fino all'ultimo. Il gol di Ciammaglichella cambia volto a una partita fino a quel momento poco vibrante e ne avvia un'altra in cui l'Atalanta spinge ma si scontra contro il muro Passador. Il Toro stringe i denti per portare a casa tre punti fondamentali, che valgono il sorpasso alla Roma e momentaneamente la vetta in solitaria nel campionato Primavera 1.

Primavera, Torino-Atalanta: le scelte — Dopo il ritrovato successo contro il Cagliari, Scurto punta ancora sul 4-3-3. Quasi tutte conferme nell'undici titolare rispetto alla gara contro i sardi, con un cambio solo nel reparto offensivo. Cambia solo la prima punta, con Corona - in rete nell'ultimo match - in campo dal 1' al posto di Ansah. Per il resto confermato il pacchetto arretrato con Passador tra i pali, Dellavalle-N'Guessan centrali e Dembelé-Opoku terzini. In mezzo al campo invece Ruszel, Barzago e Weidmann. Njie e Dell'Aquila supportano infine Corona in attacco.

Primavera, Torino-Atalanta: il primo tempo — Il match si apre su ritmi intensi, con Atalanta e Torino reattive. Il primo giallo arriva quasi subito, quando Mendicino entra in scivolata contro Barzago, che poi si rialza. L'Atalanta spinge e spaventa i granata quando Njie di testa non spazza su una punizione e anzi fornisce un involontario assist a Vlahovic, che da distanza ravvicinata non impatta sul pallone. Poi però si mangia le mani il Torino, con un'occasione clamorosa al quarto d'ora. Con un contropiede lampo i granata prendono metri, Weidmann apre a sinistra per Opoku che crossa e trova la testa di Corona: Bertini si immola. L'inerzia della gara è poi decisamente favorevole alla Dea, con Vlahovic pericolo numero uno. I granata creano poco, ma sfiorano anche il vantaggio con una conclusione dalla distanza di Dell'Aquila, di poco alta. Scurto chiede di più ai suoi, di fronte a un'Atalanta che prende campo e fiducia. Al 33' Barzago, bersagliato dalla Dea e dolorante, è costretto a uscire e lascia il posto a Savva. Savva dà più dinamismo, ma la musica della partita resta la stessa. L'Atalanta sembra più in controllo rispetto ai granata, pericolosi solo in contropiede. Si va al riposo sullo 0-0, con il Toro che però rischia tantissimo su un errore di Dembelé che rischia di mettere in porta Guerini, atterrato da Ruszel, ammonito.

Primavera, Torino-Atalanta: il secondo tempo — Nella ripresa Scurto smuove le acque: Ciammaglichella e Ruiz entrano al posto di Dell'Aquila e Ruszel. Il primo guizzo è comunque della Dea con Vavassori. Poi si mette in proprio Dellavalle che dalla distanza fa tremare Bertini. L'Atalanta sa rendersi propositiva, ma alle occasioni la squadra più pericolosa è il Toro, vicino al vantaggio al 56' quando Savva centra la traversa di testa su cross di Dellavalle e poi ancora con Njie, che nel tentativo di crossare da sinistra trova il palo con un rimpallo. Al 64' il Torino passa finalmente in vantaggio. Bella azione granata, Savva pesca Dembelé in corsa, che arriva a fondo campo e mette in mezzo un cross teso su cui arriva Ciammaglichella, bravo a spingere il pallone in rete. L'Atalanta accusa il colpo e si disunisce, ma i granata non approfittano delle insicurezze della Dea per raddoppiare con Njie. A un quarto d'ora dalla fine uno zoppicante Weidmann lascia campo a Marshage. All'81' i granata perdono Scurto, espulso per qualche parola di troppo indirizzata alla terna arbitrale. Il finale si accende. La Dea alza il ritmo, il Torino - in cui è entrato anche Ansah al posto di Corona - sente decisamente la fatica. I bergamaschi sfiorano il pareggio con De Nipoti che va al tiro a botta sicura, Passador però c'è ancora e salva tutto. Subito dopo i granata rispondono con Njie, a un soffio dal 2-0 ma bloccato da un attento Bertini. Il recupero è di totale sofferenza, ma il Toro stringe i denti e porta a casa tre punti quanto mai d'oro.

Primavera, Torino-Atalanta: il tabellino — TORINO-ATALANTA 1-0

Marcatori: 65' Ciammaglichella (T)

TORINO (4-3-3): Passador; Dembele, N'Guessan, Dellavalle, Opoku; Weidmann (75' Marshage), Ruszel (45' Ruiz), Barzago (33' Savva); Njie, Corona (84' Ansah), Dell'Aquila (45' Ciammaglichella). A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Jurgens, Vaiarelli, Antolini, Silva. Allenatore: Scurto.

ATALANTA: Bertini, Del Lungo, Ronadsoy (71' Muhameti), Chiwisa (61' Riccio), Vlahovic (55' De Nipoti), Ghezzi (71' Stabile), Palestra, Guerini, Colombo, Vavassori, Mendicino (71' Regonesi). A disposizione: Pardel, Bernasconi, Perez, Tavanti, Bevilacqua, Falleni, Cellerino. Allenatore: Fioretto.

Ammoniti: 9' Mendicino (A), 46' Ruszel (T), 57' Ruiz (T), 59' N'Guessan (T), Roaldsoy (A)