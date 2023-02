Primavera 1, la classifica: Torino capolista, sorpassata la Roma

Il Torino vince 1-0 contro l'Atalanta e si prende il primo posto in classifica. Con il successo ottenuto contro la Dea i granata si portano infatti a quota 36 punti in classifica e grazie alla sconfitta della Roma (che rimane bloccata a 35) sul campo del Bologna - i giallorossi cadono in pieno recupero, con due uomini in meno rispetto ai felsinei - si ritrovano primi in classifica in solitaria. La formazione di Scurto ora però dovrà tenere d'occhio come andrà la partita tra Lecce e Frosinone dal momento che entrambe le squadre hanno 33 punti. In caso di successo di una delle due formazioni il Toro dovrà dividere la testa della graduatoria, in caso di pareggio i granata saranno primi da soli dopo 19 turni.