Primavera, Torino-Cesena 2-1: i cambi regalano i tre punti ai granata

La Primavera granata strappa in rimonta i tre punti al Cesena: decidono Dell'Aquila e Njie

Roberto Ugliono

Due subentrati regalano al Torino Primavera la vittoria in rimonta contro il Cesena. La prodezza da metà campo di Dell'Aquila e l'incornata di Njie sono decisive per un successo voluto e cercato dal gruppo di Scurto. L'allenatore di Alcamo azzecca tutti i cambi nonostante defezioni e infortuni a gara in corso (QUI le pagelle dei granata). Vanno comunque dati meriti agli ospiti. La squadra di Ceccarelli si difende bene e con ordine e ha reso la vita difficile al Toro.

Primavera, Torino-Cesena: le scelte

Senza Anton, Scurto ridisegna la difesa inserendo Antolini come terzino sinistro e riportando Dellavalle al centro a fare coppia con Nguessan, mentre il terzino destro è Dembelé. L'altra sorpresa è a centrocampo con D'Agostino in mezzo al campo insieme a Ruszel e Gineitis. Davanti a loro, sulla trequarti, c'è Jurgens e in avanti il tandem Caccavo-Ansah.

Primavera, Torino-Cesena: il commento

Dopo un prima fase di studio, pian piano il Toro inizia a prendere il pallino del gioco con il Cesena che si copre e prova a ripartire. La prima vera palla gol arriva al 20' quando Ansah riceve in area e colpisce in girata, ma trova la traversa. La chance dà morale al Toro che inizia a spingere sempre di più. Tra il 22' e il 27' Dellavalle ha due buone occasioni sulla sua testa, ma in entrambi i casi non riesce a trovare la porta. Al 38' poi la svolta della gara. Proprio Dellavalle sbaglia in uscita e perde palla sulla trequarti difensiva e da lì inizia l'azione prolungata del Cesena che porta al vantaggio dei bianconeri. Dopo una serie di conclusioni respinte, la sfera arriva dalle parti di Carlini che in sforbiciata deposita in rete. Negli ultimi sette minuti del primo tempo i granata provano con la forza della disperazione a raddrizzare la gara, ma perdono lucidità e non riescono a produrre vere e proprie occasioni.

Nella ripresa allora Scurto cambia. Prima inserisce Ruiz per uno spento e ammonito Ruszel; poi mette dentro Weidmann e Dell'Aquila per Caccavo e Ginetis. Sono i cambi decisivi e come sempre il 10 cambia il volto al Torino. L'ex Spal al 56' si inventa un gol da cineteca calciando da metà campo e scavalcando Galassi che era uscito troppo dai pali. Il gol dà morale al Toro, ma il Cesena di Ceccarelli si chiude bene e lascia pochi spazi. Così minuto dopo minuto i granata tornano a spazientirsi un po', senza però smettere di attaccare. La gara infatti rimane un monologo Toro con il Cesena che prova a colpire in contropiede. Eppure succede poco o nulla fino all'84'. Ancora una volta la mossa arriva dalla panchina. I granata conquistano un corner sulla sinistra e sul primo palo svetta Njie entrato appena due minuti prima. Il Toro così si porta in vantaggio contro il Cesena, un vantaggio meritato che rischia di essere consolidato a pochi secondi dal 90'. Weidmann sfugge sulla sinistra con un gran numero e serve in mezzo per Jurgens, ma un intervento miracoloso di Galassi dice di no all'ex Inter. Passa un minuto e il Toro sfiora ancora il 3-1, questa volta è lo stesso Weidmann a provarci, ma la sua conclusione lambisce la traversa e finisce fuori. Il Cesena prova ancora un forcing finale, senza però riuscire a rendersi pericoloso e alla fine i tre punti sono del Toro, che vince grazie ai cambi e grazie alla forza di un gruppo che voleva chiudere prima della pausa con i tre punti.

Primavera, Torino-Cesena: il tabellino

TORINO-CESENA 2-1

Marcatori: 38' Carlini (C), 56' Dell'Aquila (T)

TORINO (4-3-3): Passador, N’Guessan, D’Agostino, Gineitis (8’ st Weidmann), Caccavo (8’ st Dell’Aquila), Ansah (37’ st Njie), Jurgens, Antolini (27’ st Rettore), Dellavalle, Dembele, Ruszel (1’ st Ruiz). A disposizione: Hennaux, Brezzo, Gaj, Wade, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Marchioro. Allenatore: Scurto.

CESENA: Galassi, David, Lilli, Ferretti, Suliani, Carlini, Pieraccini (25’ st Lo Guidice), Lepri, Spatari (41’ st Amadori), Sette, Ferrara. A disposizione: Veliaj, Elefante, Bernardi, Rossi, Ghinelli, Guidi, Gessaroli, Liburdi, Sartini.. Allenatore: Ceccarelli.

Ammoniti: 9' Caccavo (T), 16' Gineitis (T), 33' Lepri (C), 34' Ruszel (T), 47' Ruiz (T), 90+3' Njie (T)