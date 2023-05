Primavera, Torino incisivo nei finali di gara. Nel vivo la lotta per il secondo posto

Primavera, Torino ancora incisivo nel finale di gara

A conti fatti, il punto conquistato a Bogliasco è per il Torino un punto guadagnato. Vero è che i granata si erano presentati in casa Samp con l'obiettivo di vincere per difendere il secondo posto e agguantare la certezza matematica dei playoff. Per come si era messa la partita però e arrivati al 94', il pari è più una beffa per la Sampdoria che per il Torino. I granata infatti hanno riagguantato la partita con uno strappo di Savva, rivelatosi decisivo, e con il rigore conquistato nel finale, ma erano completamente spariti dal gioco nel secondo tempo. E' mancata quindi concretezza e la capacità di restare in partita nei 90'. Prima delle difficoltà però si è vista un'ottima intesa da parte dei granata - spicca il tandem Savva-Caccavo -, un segno importante per il finale di stagione. Inoltre si è confermata la tendenza del Toro a non essere mai domo. Dal 7 aprile a oggi, i granata hanno ottenuto 11 punti sui 18 in palio: 8 di questi sono stati conquistati tra 87' ed extra time, grazie ai gol vittoria contro Fiorentina e Sassuolo e alla rete del pari contro Lecce e Sampdoria.