Primavera, Torino-Lecce: i granata contro Coppitelli per un match d’alta quota

I salentini sono imbattuti da 16 giornate in campionato: l’ultima sconfitta proprio contro i granata

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Sabato mattina al Piola di Vercelli arriva la Primavera del Lecce, sorpresa del campionato e capolista assoluta. Il Torino quindi non sfiderà solamente il suo passato, quel Coppitelli che in granata ha lasciato un ottimo ricordo, ma anche una squadra in grande forma. Però i ragazzi di Scurto arriveranno anche forti dell’andata, quando vinsero 3-2. Quella è anche l’ultima sconfitta dei salentini in campionato. Da quel momento 16 risultati utili consecutivi e ora sono reduci da 5 vittorie di fila (l’ultima un convincente 5-0 alla Roma).

Torino Primavera, contro l’ex Coppitelli: un big match d’alta quota — Passato contro presente al Piola insomma. Coppitelli a Lecce sta viaggiando su medie punti spaventose: 2.13 a partite (considerando anche la Coppa Italia) e in Salento sta facendo un ottimo lavoro. Il bilancio contro Scurto, però, pende a favore dell’attuale allenatore granata: 3 vittorie per il tecnico della Primavera granata (due di fila) e 2 per l’ex Toro. A parte però i ricordi, l’aspetto più importante è il momento. Il Torino è reduce dalla sconfitta contro il Milan e dopo la sosta per il Viareggio aveva vinto prima a Napoli 1-0 e poi in casa 2-1 contro il Sassuolo.

Al momento i granata sono secondi a pari punti con la Fiorentina e a -10 proprio dal Lecce. Difficile poter pensare a un aggancio in vetta prima dei playoff, ma i ragazzi di Scurto possono continuare a inseguire il sogno secondo posto che permetterebbe ai granata di iniziare dopo il percorso delle fasi finali. Il tour de force finale sta per giungere al termine. Quello contro il Lecce è il penultimo scontro diretto per la zona alta della classifica, poi nelle ultime giornate i granata sfideranno avversari sulla carta più abbordabili. I ragazzi di Scurto devono ancora stringere i denti e possono puntare sul fattore campo: in casa il Toro è seconda solamente al Lecce in questo campionato. I salentini, però, sono la migliore della stagione anche in trasferta.