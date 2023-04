Primavera, Torino-Sassuolo 2-1: i granata battono il colpo da secondo posto

Dopo ave rsubito il pari all'80', i ragazzi di Scurto segnano allo scadere e si portano al secondo posto

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino inizia alla grande un mese decisivo per le sorti della stagione. I granata vincono lo scontro diretto contro il Sassuolo e così conquistano il secondo posto in solitaria del campionato. I ragazzi di Scurto così vanno anche a +6 dai neroverdi e adesso possono aspettare il risultato delle altre rivali. Il Toro, comunque, vince grazie alla propria voglia di protare a casa i 3 punti. Nonostante il gol del pari del Sassuolo all'80', Dellavalle e compagni sono riusciti a portare a casa la vittoria passando nel finale.

Primavera, Torino-Sassuolo: le scelte — Per lo scontro diretto con il Sassuolo, Scurto punta sul consolidato 4-4-2. La formazione granata si ridisegna rispetto all'ultima gara, complice l'assenza forzata di Weidmann, squalificato per cinque giornate. A difendere i pali del Toro sempre Passador; nessun cambio tra i centrali, ancora N'Guessan e Dellavalle, mentre sulle fasce a far coppia con Dembelé è Opoku. A centrocampo in mediana vanno Ruszel e Savva, sugli esterni invece Savva e Njie. In attacco torna invece titolare Caccavo, affiancato da Dell'Aquila (scelta dell'ultimo minuto, al suo posto avrebbe dovuto esserci Antolini come esterno di centrocampo con Njie avanzato). Presente a Vercelli per la sfida anche il direttore dell'area tecnica Davide Vagnati.

Primavera, Torino-Sassuolo: il primo tempo — Prima fase di gioco molto equilibrata e senza grandi occasioni da entrambe le parti. La prima azione pericolosa granata arriva al 12' tra gli applausi. Savva è bravo a credere in un pallone sporco e da terra riesce a servire Caccavo, che in mezzo a tre pesca con il tacco Dell'Aquila a rimorchio. La conclusione del 10 granata è però centrale e di facile presa per Zacchi. Al 23' ancora Toro: Dembelè si invola a destra e cerca a botta sicura Zacchi, che non trattiene. Caccavo arriva sul pallone, ma non controlla da due passi e alla fine il portiere neroverde recupera. Il Sassuolo però è in partita, muove bene il pallone e commette meno imprecisioni dei granata nel possesso. I neroverdi dimostrano di essere in partita poco dopo, quando con un contropiede sorprendono i granata e sfiorano il gol: ci mette una pezza Passador con tre parate ravvicinate provvidenziali. Poi è sempre Passador a sbarrare la porta a Casolari. Nel finale si vede solo il Sassuolo, ma il risultato resta sullo 0-0 dopo la prima frazione.

Primavera, Torino-Sassuolo: il secondo tempo — A inizio ripresa momento di paura proprio per il portiere, che prende una ginocchiata in testa. I sanitari del Torino sono stati molto tempestivi e il ragazzo per fortuna è riuscito a rialzarsi e a proseguire la partita. La gara comunque rimane come nel primo tempo molto equilibrata e le due squadre faticano a creare vere e proprie occasioni da gol. La sfida alla fine si sblocca al 63'. Il Sassuolo sbaglia in fase di palleggio, Caccavo riesce a servire Dell'Aquila che corre a campo aperto e a tu per tu con Zacchi non sbaglia. L'ex Spal ritrova un gol che mancava da quasi tre mesi. Il gol dei granata fa infiammare la partita, perché il Sassuolo inizia a spingere, ma il Toro riesce ad amministrare bene alle prime sfuriate dei ragazzi di Bigica. Al 77' sono proprio gli ospiti ad andare vicini al gol dopo una bella azione manovrata, ma la conclusione di Kumi si stampa sulla traversa. All'80' Dembelè non tiene Leone che provava a sfondare in area e lo atterra, rigore netto. Dal dischetto è freddo Bruno, che pareggia i conti. La reazione del Torino c'è. I ragazzi di Scurto vogliono ritrovare la vittoria e all'89' riescono a passare. Ottimo lavoro sulla corsia destra di Ciammaglichella, che protegge palla e appoggia per Silva, il brasiliano trova il corridoio per Corona. L'ex Palermo si divora il gol, ma sulla ribattuta riesce a recuperare palla Savva, che nel traffico calcia di destro forte sotto la traversa e il Torino passa in vantaggio. Nel finale i granata sfiorano il gol del 3-1. Il pressing alto della squadra di Scurto funziona bene, Savva recupera palla e la cede a Ciammaglichella, che cerca il tiro piazzato, ma la sfera esce di poco. È di fatto l'ultima vera occasione della partita, perché il Sassuolo non riesce a creare vere e proprie situazioni da gol grazie a un Toro compatto. I granata così portano a casa tre punti chiave, approfittano della sconfitta del Frosinone e approdano al secondo posto del campionato, in più vanno a +6 proprio dal Sassuolo.

Primavera, Torino-Sassuolo: il tabellino — TORINO-SASSUOLO 2-1

Marcatori: 63' Dell'Aquila (T); 80' Bruno (S), 89' Savva (T)

TORINO (4-4-2): Passador; Dembele, N'Guessan, Dellavalle, Opoku; Savva, Silva (90' Barzago), Ruszel, Njie; Caccavo (83' Corona), Dell'Aquila (83' Ciammaglichella). A disposizione: Servalli, Brezzo, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Antolini, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Ruiz, Marchioro, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

SASSUOLO: Zacchi, Loeffen, Pieragnolo (90' Ryan), Casolari, Abubakar (69' Leone), Kumi (90+3' Baldari), Russo, D’Andrea, Miranda, Cannavaro (69' Cinquegrano), Bruno. A disposizione: Theiner, Leone, Baldari, Ajayi, Lolli, Foresta, Cinquegrano, Ryan, Martini, Zaknic, Gori. Allenatore: Bigica

Ammoniti: 13' D'Andrea (S), 35' Bruno (S), 52' Dellavalle (T), 73' Pieragnolo (S)