Primavera, Torino-Udinese 2-0: continua la volata finale granata

Il Torino Primavera torna alla vittoria contro l'Udinese e consolida la propria posizione per la volata finale

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera torna alla vittoria contro l'Udinese e difende il secondo posto in campionato grazie al 2-0 sui friulani., accorciando anche sul Lecce in vetta in attesa della gara della squadra di Coppitelli. I granata disputano un primo tempo d'autore, dominato sul piano del gioco e chiuso sull'1-0 grazie alla rete di Savva. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire e i granata calano di intensità, ma nel finale mettono in cassaforte i tre punti grazie alla rete di Corona.

Primavera, Torino-Udinese: le scelte — Scurto conferma per la partita contro l'Udinese gran parte della formazione vista contro la Sampdoria, ma con qualche significativa novità. In difesa infatti Anton fa coppia con Dellavalle, sostituendo N'Guessan che si era infortunato contro i blucerchiati. A centrocampo torna titolare Gineitis, dopo i primi mesi sotto l'ala di Juric. Sulla trequarti invece rientra Weidmann dopo la giornata di squalifica.

Primavera, Torino-Udinese: il primo tempo — Il Torino si fa subito vedere in avanti, con una verticalizzazione portata avanti da Weidmann poi sfumata dopo un passaggio troppo lungo per Caccavo. Scurto chiede profondità e i granata accontentano il tecnico, restando spesso e volentieri interamente nella metà campo dell'Udinese. I friulani si affidano ai contropiede per sorprendere il Toro, ma la coppia Anton-Dellavalle si dimostra attenta su Russo. I granata creano molto, ma non riescono a trovare il varco tra le maglie bianconere. Così Di Bartolo non è costretto a grandi interventi. Al 20' però il Torino trova meritatamente il vantaggio con l'ormai solito Savva. L'azione granata parte da Weidmann, bravo a portar palla fino al limite dell'area e ad aprire sulla destra per Dembelé. Il terzino francese poi con un cross teso pesca Savva a due passi da Di Bartolo e il cipriota fa l'1-0. L'Udinese però reagisce e per la prima volta mette concretamente in difficoltà i granata con Centis, murato da un attento Passador. A questo punto la partita si fa vivace e il Torino va un passo dal raddoppio al 24' quando uno splendido scambio tra Gineitis e Weidmann si spegne sul più bello, con il francese che manda clamorosamente fuori un rigore in movimento. La partita si accende anche sul piano fisico e arrivano così alla mezzora i primi gialli del match, rifilati a Gineitis e Ruiz. La squadra di Scurto gioca con l'acceleratore pigiato e prova a battere nuovamente Di Bartolo con una conclusione dal limite di Savva e poi al 38' con un'imbucata di Antolini per Caccavo, con il tap-in del nove granata mancato di un soffio. Il primo tempo si chiude quindi sull'1-0.

Primavera, Torino-Udinese: il secondo tempo — Alla ripresa Scurto spende subito un cambio, facendo subentrare Ruszel all'ammonito Ruiz. I granata sono subito propositivi e si mangiano le mani già al 55' quando Njie riceve un lancio lungo millimetrico di Gineitis al limite dell'area ma si fa ipnotizzare nel tu per tu con Di Bartolo. Subito dopo Gineitis va vicinissimo alla rete, ma è ancora bravo Di Bartolo a negargliela. Anche l'Udinese però inizia a farsi vedere e sembra crescere nell'intensità di gioco. Scurto allora inserisce forze fresche in campo: Dell'Aquila e Corona per Weidmann e Caccavo poco dopo la mezzora, seguiti da Makadji al posto di un affaticato Anton. I friulani però continuano a spingere e al 70' Nwachukwu va un passo dal pareggio dopo una carambola in area che per poco non beffa il Torino. Dopo lo spavento i granata accusano il colpo e i friulani prendono campo. Tra i granata entra anche Opoku al posto di Antolini. La stanchezza si fa sentire e tanti giocatori granata sentono i crampi nel finale. All'85' però arriva la zampata che mette al sicuro i tre punti. I granata salgono in pressing e Corona riceve palla al limite dell'area per poi trafiggere Di Bartolo. Finisce così 2-0, con il Torino che mette in cassaforte tre punti pesantissimi per la volata finale.

Primavera, Torino-Udinese: il tabellino — TORINO-UDINESE 2-0

Marcatori: 20' Savva (T), 85' Corona (T)

TORINO (4-4-2): Passador; Dembele, Dellavalle, Anton (68' Makadji), Antolini (78' Opoku); Savva, Ruiz (45' Ruszel), Gineitis, Weidmann (66' Dell'Aquila); Njie, Caccavo (66' Corona). Allenatore: Scurto. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Ansah, Vaiarelli, Silva, Barzago, Capac.

UDINESE: Di Bartolo, Guessand, Cocetta, Centis, Bassi (61' De Crescenzo), Castagnaviz, Ulineia, Panagiotakopoulos (61' Scaramelli), Nwachukwu, Iob, Russo (87' Lozza). Allenatore: Sturm. A disposizione: Mosca, Pafundi, Di Lazzaro, Bozza, Nijon, Nuredini.

Ammoniti: 27' Ruiz (T), 29' Gineitis (T)

Espulsi: