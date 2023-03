Primavera Torino, Weidmann il volto del derby: il 2003 guarda alla prima squadra

Nel derby Wedimann ha fatto vedere quanto di buono sa fare. Pronti, via e subito una traversa a strozzargli l'urlo di gioia in gol. Poi nella ripresa il gol su rigore, l'assist a Njie e la punizione ben calciata che ha portato al provvisorio 3-o di Ansah. Insomma, in qualsiasi momento della partita c'è la sua firma. Questo Weidmann ora può iniziare a pensare anche in grande al Toro, o meglio, ai grandi. Già, perché in quanto fuoriquota il prossimo anno non potrà più giocare in Primavera e quindi potrebbero anche aprirsi le porte della prima squadra.