Primavera, le pagelle di Torino-Inter 1-0: Passador saracinesca, bene N’Guessan

Le pagelle del Torino in seguito alla partita odierna con l'Inter, valida per la terza giornata di campionato

Gianluca Sartori

Termina Torino-Inter Primavera: la squadra granata festeggia un successo importante alla prima partita giocata in casa, allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Decide una rete di Ansah nel primo tempo. I granata, con questo successo, salgono a quota nove punti in tre partite e sono in testa alla classifica del Primavera 1.

PASSADOR 7: para tutto quello che può parare dimostrandosi un innesto di alto livello, quel che ci voleva per una squadra che l'anno scorso aveva avvertito oltremodo l'assenza di un portiere di qualità.

DEMBELE 7: movenze alla Singo per il terzino destro francese, molto forte fisicamente ma anche bravo tatticamente e difficile da saltare.

NGUESSAN 7: anche quando l'Inter preme di più il francese non perde mai la testa e dimostra di poter essere la guida che serve alla difesa di Scurto.

ANTON 6.5: attento e puntuale, con Nguessan forma una bella cerniera centrale. Partita difficile, lui resta concentrato dal primo al novantesimo. Affidabile.

DELLAVALLE 6.5: tosto a sinistra, il duttile difensore cresciuto nel settore giovanile del Toro si conferma una certezza per questa categoria come aveva già dimostrato di essere l'anno scorso.

GINEITIS 6.5: solido e forte fisicamente, ma dotato anche di gamba. Il centrocampista ex Spal è una mezzala completa e interessante.

RUSZEL 6.5: l'americano è un motorino di centrocampo, lo trovi ovunque a rintuzzare le offensive degli avversari. Ha sette polmoni.

ANTOLINI 5.5: prova senza squilli per l'ex Chievo che può fare di meglio per quelle che sono le sue qualità (1' st VAIARELLI 6: entra e si divora l'occasione del raddoppio, ma è sempre pronto a combattere, aumenta il peso offensivo della squadra granata e guadagna alcuni falli per far salire il baricentro).

WEIDMANN 5.5: prova a mettere la sua qualità al servizio della squadra ma si vede che deve ancora calarsi pienamente nel contesto (1' st D'AGOSTINO 6: mette giudizio nelle fasi più calde della partita e gestisce bene i palloni che passano dalle sue parti aiutando la squadra a respirare).

ANSAH 7: che inizio di campionato per il giovane ghanese, che si fa trovare pronto sottoporta e di testa insacca il terzo gol in tre partite di campionato. Non solo, dispensa giocate di qualità e si spende in fase di non possesso. Da seguire. (17' st CACCAVO 6)

JURGENS 6: esordio da titolare proprio contro la sua ex squadra. Si rende poco pericoloso, ma di sicuro non si risparmia. Avrà altre occasioni per incidere (28' st DELL'AQUILA 6: il match-winner di Zingonia parte ancora dalla panchina ma gioca uno spezzone di buona qualità).

ALL. SCURTO 7: la sua squadra parte bene, segna quando deve e poi si difende con ordine dimostrando solidità e attenzione tattica. E' già riuscito a dare la sua identità alla squadra e la classifica è una bella gratificazione.