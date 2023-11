Torino, chi è Gabellini: attaccante dal gran potenziale, in granata subito decisivo

Torino, chi è Gabellini: prelevato dal Cesena a gennaio, in Under 18 numeri importanti

Tommaso Gabellini è un ragazzo dal grande potenziale. Lo dimostra la carta d'identità, classe 2006, e i colpi fatti vedere sia in Under 18 che in questi primi mesi di Primavera. Un aspetto importante che ha caratterizzato fin qui la crescita del giovane attaccante è la capacità di inserirsi nei gruppi in cui ha giocato senza mostrare difficoltà, un aspetto da non dimenticare considerando che in Primavera è due anni sottoleva rispetto alla categoria. Al Toro è arrivato da poco più di dieci mesi, dopo essere stato prelevato nella scorsa sessione di mercato dal Cesena. La società granata ne intravede il potenziale e decide di portarlo in granata investendo sul giovane attaccante e prelevandolo a titolo definitivo. Gabellini, allora in Under 18 al Cesena sempre da sottoleva, approda così a Torino e viene mandato in Under 18 sotto la guida di Antonino Asta. Ha subito fatto benissimo, mostrando un altro passo rispetto alla categoria. Gabellini diventa la punta di riferimento dei granata e sottorete è decisivo fin dalle prime uscite. I numeri parlando d'altronde da sé. In 12 gare in Under 18, l'ex Cesena sigla 6 reti e confeziona 1 assist: chiude la stagione con una media di 1 gol ogni 164'. Nel frattempo sempre con Asta disputa anche la Viareggio Cup, conquistando il secondo posto insieme ai compagni.