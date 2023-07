Torino, chi è Silva: centrocampista di personalità scovato in Brasile

Torino, chi è Silva: profilo e caratteristiche

Ora Silva si prepara alla seconda stagione al Torino. Il brasiliano è un giocatore di qualità, che in questi mesi ha lavorato tanto per trovare continuità sui 90' ed essere concreto. Di ruolo naturale è un centrocampista centrale, abituato a giocare in una linea a due sia con Scurto che in questo ritiro con Juric. Spesso si è mosso comunque tra le linee per andare a supporto dell'offensiva facendosi falere per fisicità e personalità, più raramente è stato impiegato come mezzala in un centrocampo a tre. Può ancora crescere ed essere più decisivo per fornire assist, sta lavorando infine sui piazzati e sul tiro. Quest'anno deve essere quello delle conferme, per proseguire un percorso che è stato ben avviato.