Torino Primavera, Silva bene all’esordio: scovato nella terza divisione Paulista

Il suo arrivo dal Capivairano è un’ottima operazione di scouting, il brasiliano aspettava il tesseramento da quasi un anno

Roberto Ugliono

Il Torino ha preso per la Primavera Jonathan Silva Pertinhes per la Primavera. Chi? Avrebbe potuto chiedere giustamente qualcuno, eppure l’unico commento da fare dopo l’operazione è: complimenti. Già perché il club granata ha svolto prima di tutto un’ottima operazione di scouting andando a pescare un ragazzo dal Capivairano, società della terza divisione Paulista. Insomma non proprio una grande piazza.

Torino Primavera, l'esordio di Silva: scovato nella terza divisione Paulista — La storia del Torino e di Silva Pertinhes parte da lontano. Poco meno di un anno fa il ragazzo arrivava per la prima volta nel capoluogo piemontese per iniziare a conoscere l’Italia e il Toro. Da lì in poi sono state fatte valutazioni su di lui e in vista della stagione in corsa la decisione poi è stata presa: prendiamolo. A quel punto per il tesseramento era solamente questione di tempo, serviva il passaporto che una volta arrivato ha portato alla firma.

Dal Milan al Milan, le prime volte di Silva Pertinhes — Così domenica mattina è arrivato l’esordio in Italia contro il Milan, ma per lui non era la prima volta con la maglia granata addosso. Pertinhes, infatti, aveva iniziato a mettersi in mostra in estate quando giocò al Mamma e Papà Cairo proprio contro i rossoneri. Dal Milan al Milan, in mezzo l’attesa sua e di tutto il Toro di un passaporto che, una volta arrivato, ha permesso al ragazzo di mettersi in mostra a Vercelli. La prima poi è stata più che buona. La sua tecnica e il suo dinamismo sono state armi in più per Scurto, che nel mentre ha potuto farlo crescere tatticamente. Il piede d’altronde c’è sempre stato. E non poteva essere altrimenti. Pertinhes è cresciuto su scampi spelacchiati e sperduti in Brasile, il sintetico del Piola quindi per lui è come un tappeto rosso.

Adesso dopo il buon esordio deve mettere in mostra con continuità le sue qualità. La certezza è che con Pertinhes il pacchetto centrale del Toro acquisisce talento e questo è un bene per il futuro. A centrocampo i granata sono più che completi grazie al brasiliano. Lui poi è il secondo verdeoro a sbarcare al Torino nelle ultime due stagioni. Da Stenio Zanetti a Silva Pertinhes, se il primo era già una star in Brasile quando è partito in direzione Italia, il secondo no. Per questo ora c’è ancora più curiosità su di lui. La certezza è che il Toro ha fatto un ottimo lavoro di scouting e adesso andrà ripagato sul campo.