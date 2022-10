Primavera, Torino-Milan 2-0: i granata tornano a sorridere in campionato

Dopo più di un mese i ragazzi di Scurto tornano a vincere in campionato e lo fanno con una grande prestazione

Roberto Ugliono

Il weekend dei Torino-Milan inizia con un sorriso per i granata, che con la Primavera trova la vittoria per 2-0 a Vercelli. Un successo che sarebbe potuto essere anche più ampio visto che i ragazzi di Scurto hanno anche fallito un rigore e preso una traversa. L'importante, però, in casa granata era ritrovare la vittoria e così è stato. Il Torino gioca un'ottima partita contro il Milan di Abate e conquista meritatamente il successo.

Primavera, Torino-Milan: le scelte — La sorpresa dal primo minuto è la presenza di Jonathan Silva Pertinhes. Il brasiliano, dopo quasi un anno di attesa, fa il suo esordio in maglia granata e dà un po' di qualità in più alla mediana granata. Con lui in mezzo ci sono Ruszel e Gineitis, mentre Weidmann giostra sulla trequarti. In avanti non c'è Caccavo, ma il duo Jurgens-Dell'Aquila.

Primavera, Torino-Milan: il commento — Entrambe le squadre sono a caccia di un risultato positivo per reagire dopo le recenti difficoltà, ma è il Toro ad avere più fame. I granata passano subito in vantaggio grazie a Dell'Aquila. L'ex Spal riceve in area, sterza sul mancino e manda la palla in buca d'angolo. Al 4' è già granata in vantaggio. Una rete figlio della fame dei ragazzi di Scurto di ritrovare la vittoria. La conseguenza è che il Milan prova a spingere, ma il Torino sta bene e riesce a trovare qualità nel palleggio e nella manovra. Parte del merito va anche a Silva Pertinhes, che dà qualcosa in più alla mediana. Tutto questo diventa ancora più palese al 34' quando dopo un'azione manovrata i ragazzi di Scurto riescono a trovare il corridoio per Weidmann che a tu per tu con Nava non sbaglia e scarica di potenza in rete trovando il suo primo gol in granata. Poco dopo il Toro va vicino anche al 3-0. N'Guessan si avventura in avanti e fa bene, perché si conquista un calcio di rigore. Sul dischetto va Jurgens, ma Nava intuisce e respinge. Così i granata non riescono a chiudere già nel primo tempo la partita, ma rimangono in possesso della sfida.

La dimostrazione arriva anche nella ripresa. Il Toro sta bene, amministra, difende e prova a colpire in contropiede. Quando i rossoneri provano a spingere trovano sempre l'opposizione della difesa e la saracinesca tenuta ben giù da Passador. Abate quindi prova a inserire Lazetic, ma non cambia la solfa. I granata riescono a difendere con sicurezza. Anzi sono proprio del Toro le migliori occasioni del secondo tempo, ma Dell'Aquila non riesce a trovare la rete in entrambe le occasioni. La prima è a metà della ripresa, quando lanciato a rete ci prova con il destro e non inquadra lo specchio. La seconda nel finale, ancora con il destro. La mira è buona, forse anche troppo, perché il suo tiro si stampa sulla traversa. Poco cambia, perché poco dopo arriva il triplice fischio che sancisce il successo granata. Una vittoria importante per morale e classifica. Il Torino si riavvicina alla vetta così e stacca proprio i rossoneri.

Primavera, Torino-Milan: il tabellino — TORINO-MILAN

Marcatori: 5' Dell'Aquila (T), 34' Weidmann (T)

TORINO (4-3-1-2): Passador; Dembele, N'Guessan, Dellavalle, Antolini; Gineitis, Ruszel, Silva Pertinhes (64' Ciammaglichella); Weidmann; Dell'Aquila, Jurgens (82' Njie). A disposizione: Brezzo, Lopez, Gaj, Anton, Rettore, D'Agostino, Caccavo, Ansah, Corona, Ruiz, Opoku. Allenatore: Scurto

MILAN (4-3-3): Nava, Coubis, Bozzolan, Alesi, Gala (72' Omorogbe), Traore (38' Scotti), Zeroli, Eletu (62' Pluvio), Bakoune, Paloschi (38' Nsiala), Longhi (72' Lazetic). A disposizione: Bartoccioni, Torriani, Simic, Stalmach, Mangiameli, Casali, Bartesaghi. Allenatore: Abate

Ammoniti: 28' Eletu (M), 47' Dell'Aquila (T), 63' Silva (T)