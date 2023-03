Torino, dopo 7 anni il ritorno ai quarti di finale: la vittoria manca dal ’98

L'ultimo Toro ai quarti di finale del Viareggio era il primo targato Coppitelli: la squadra in cui stava iniziando a emergere Millico

Dopo 7 anni il Torino torna a disputare i quarti di finale del Torneo di Viareggio. La vittoria sul Monterosi ha permesso ai granata di staccare il pass e di provare a giocarsi l'accesso alle semifinali di uno dei tornei più prestigiosi a livello internazionale (anche se - va detto - rispetto a edizioni passate quest'anno ci sono meno top team internazionali). L'ultima volta era la Primavera allenata da Federico Coppitelli, alla sua prima stagione al Toro. La vittoria nel Torneo di Viareggio, però, manca da ancora più tempo: addirittura l'ultimo successo risale al 1998, era la squadra in cui giocavano Semioli, Tiribocchi e Pellissier (per citarne alcuni). Tutti e tre sono arrivati poi in Serie A e hanno avuto una buonissima carriera da professionisti. Quella della stagione 1997/98 fu anche Campione d'Italia battendo 4-0 l'Inter nella finale della poule scudetto.