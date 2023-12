Torino e Robaldo: obiettivo apertura per il 2025/2026. Cairo parlerà ai media

Procedono i lavori al Robaldo: già da settimane la situazione non è più caratterizzata da immobilismo, come documentato su Toro News recentemente ( LEGGI QUI ). Gli operai difatti continuano con i lavori nell’impianto sportivo abbandonato che il Torino ha preso in concessione nel 2016 e che sarà trasformato nel nuovo quartier generale del settore giovanile granata. Al momento, secondo quanto raccolto da Toro News, l’obiettivo che si è dato il club granata è quello di avere il centro sportivo attivo per la stagione 2025/2026: è l’orizzonte temporale pronosticabile per la definitiva operatività della nuova sede delle giovanili.

Anche di questo il club granata parlerà a stretto giro di posta. In questa settimana, infatti, sarà programmata a Torino una conferenza stampa per la presentazione del Centro Sportivo Robaldo. L’evento è in via di organizzazione: saranno presenti il presidente del Torino Urbano Cairo e il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, per rispondere alle curiosità dei media circa una situazione che per svariati motivi si è protratta per lungo tempo, ben oltre ogni previsione. Ma lo stesso fatto che il patron granata e il primo cittadino stiano per tenere una conferenza stampa congiunta fa capire che dalle parole si sta passando ai fatti per quanto riguarda la tanto sospirata resurrezione del centro sportivo di strada Castello di Mirafiori.