Fine settimana di trasferte per il Settore giovanile maschile granata. Under 16 e Under 15 vanno in Lombardia per sfidare la Cremonese, in due gare chiave in ottica raggiungimento delle fasi finali. Nel posticipo del lunedì scenderà invece in campo l'Under 18, impegnato nel match con il Sassuolo. Anche la Primavera di Scurto, battuta in finale di Coppa Italia, giocherà lunedì 8 aprile alle ore 16.30 al Mazzola di Orbassano contro l'Hellas Verona nel proseguimento del campionato Primavera 1.