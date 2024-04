Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Fine settimana di verdetti per il Settore giovanile maschile granata. Con l'Under 15 già agli ottavi scudetto, l'attenzione è tutta su Under 17 e Under 16. Le due giovanili, guidate da Rebuffi e Vegliato, cercano un posto nella poule scudetto e all'ultima giornata conosceranno il proprio destino dopo aver sfidato rispettivamente Sassuolo e Spezia domenica. Prosegue inoltre il campionato Under 18, alle prese con turno del weekend e successivo infrasettimanale: i torelli di La Rocca se la vedranno prima con il Cagliari in casa e poi con il Frosinone in trasferta. Chiuderà il fine settimana la Primavera di Scurto nel posticipo. Si alza la temperatura perché è tempo di derby, Torino contro Juventus: granata attesi a Vinovo lunedì 29 aprile alle ore 18 presso lo Juventus Training Center.