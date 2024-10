Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Weekend a ranghi ridotti per il Settore giovanile maschile granata. Apre le danze la Primavera di Tufano, in campo oggi alle 16.30 contro l'Empoli. Nel fine settimana giocherà invece solo l'Under 18, impegnata contro il Genoa tra le mura di Orbassano nella giornata di domenica. Ai box Under 17, Under 16 e Under 15: sosta per tutti e tre i campionati, che riprenderanno settimana prossima. Di seguito il programma del fine settimana del Settore giovanile maschile granata e il punto sul Femminile.