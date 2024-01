Torino, il programma del weekend di femminile e giovanili

Fine settimana a ranghi ridotti per il Settore giovanile maschile granata. Aprirà il weekend la Primavera di Scurto, impegnata domenica 21 gennaio alle ore 13 nell'ostica trasferta contro la Roma. Poi scenderanno in campo solo Under 18 e Under 17, alle prese con due big match. I torelli di La Rocca andranno infatti in trasferta per sfidare il Milan, mentre quelli di Rebuffi ospiteranno il Genoa nello scontro diretto. Under 16 e Under 15 resteranno invece ferme per via della sosta per le Nazionali di categoria: tra i granata convocati Cereser e Luongo sono stati convocati con l'Italia U16, Scibilia con l'Italia U15.