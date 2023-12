Torino, il punto del weekend su femminile e giovanili: risultati e classifiche

Il fine settimana del Settore giovanile maschile ha visto in campo solo Primavera e Under 17. I granata di Scurto hanno vinto lo scontro diretto con il Cagliari (QUI il commento e QUI le pagelle) per 3-1 rientrando in zona playoff. L'Under 17 vince ancora e non si ferma più, agganciando il secondo posto in classifica. Manca all'appello la gara dell'Under 18, in programma oggi (lunedì 11 dicembre, ore 19.30). Ferme per la sosta Nazionali invece Under 16 e Under 15.