Non poteva iniziare meglio il 2024 del Settore giovanile maschile del Torino. Nel primo weekend dell'anno nuovo i granata hanno avuto a che fare in ogni categoria con scontri diretti di alto livello. Ne sono usciti imbattuti: l'Under 17 ha trionfato in Liguria con la Samp ed è ora terza, l'Under 16 ruggisce e manda al tappeto la capolista Parma mentre l'Under 15 esce dallo scontro con i ducali con un buon punto. Di seguito il punto sul fine settimana delle giovanili granata.