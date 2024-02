Torino, il punto del weekend su giovanili e femminile: risultati e classifiche

Nel fine settimana del Settore giovanile maschile, spicca il ritorno alla vittoria della Primavera di Scurto di misura nell'1-0 contro la Lazio, ottenuto grazie alla zampata da tre punti a firma Longoni. Tra le Under invece nessun successo nel weekend, ma due pareggi e due sconfitte. Cadono Under 18 e Under 15 rispettivamente contro Atalanta e Sampdoria. Sfiora invece l'impresa l'Under 16 contro la Sampdoria ma si deve poi accontentare del 3-3 finale, l'Under 17 non va oltre l'1-1 con lo Spezia. Di seguito il resoconto del weekend.