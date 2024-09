Questo fine settimana è ricominciata la stagione delle giovanili granata, con l'Under 17 di Fabio Rebuffi a fare gli onori e aprire le danze in attesa che anche Under 18, Under 16 e Under 15 diano il via ai rispettivi campionati. Buona la prima per l'Under 17, che contro il Bologna porta a casa vittoria e un netto 3-0. Di seguito il resoconto dettagliato sul fine settimana delle giovanili granata.