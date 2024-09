Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo il bilancio del fine settimana del Settore giovanile maschile granata. Esultano Under 18 e Under 17, che battono rispettivamente Bologna e Reggiana. Pari a reti bianche per l'Under 16 contro il Sassuolo, mentre l'Under 15 cade per la prima volta in stagione contro i neroverdi. Di seguito il resoconto dettaglio del fine settimana del Settore giovanile maschile granata e il punto sul Femminile alla ripresa dei campionati.