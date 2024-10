Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Il Settore giovanile maschile granata chiude un fine settimana a ranghi ridotti portando a casa una vittoria e un pareggio. Sorride la Primavera di Tufano, vittoriosa in rimonta per 3-2 in casa dell'Empoli. L'Under 18 di Fioratti raccoglie invece un punto contro il Genoa in casa, pareggiando per 1-1 e allunga la striscia di risultati utili consecutivi. Ferme Under 17, Under 16 e Under 15. Di seguito il resoconto sul weekend del Settore giovanile maschile granata e il punto sul Femminile.