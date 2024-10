Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Nel weekend del Settore giovanile maschile è scesa in campo solo l'Under 18. La squadra allenata da Fioratti è uscita sconfitta dal confronto con il Lecce per 4-3. Ai box tutte le altre formazioni: la Primavera è ferma per via della sosta nazionali, rinviata la gara dell'Under 17; turno di riposo sia per l'Under 16 che per l'Under 15.