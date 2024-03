Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Nel weekend a fari quasi spenti per il Settore giovanile maschile, sono scese in campo Primavera e Under 18. I granata di Scurto hanno battuto, dopo una partita apertissima e sempre in bilico, il Genoa per 4-3. L'Under 18 di La Rocca torna invece dalla trasferta di Roma con un punto guadagnato contro la Lazio. Sosta del campionato Under 17, Under 16 e Under 15 hanno invece osservato il turno di riposo.